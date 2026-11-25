La Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA), filial San Luis, presentó una nota dirigida a la ministra de Salud en la que pidió su intervención ante lo que calificó como un “evidente y excesivo abuso de autoridad” y un “marcado menosprecio” por parte de funcionarios del área.

El escrito, firmado por el secretario adjunto del gremio, Gerónimo Ortiz, cuestiona a la directora del Hospital de San Francisco, a quien identifica como la farmacéutica Esnaola. Según ATSA, la funcionaria habría utilizado una licencia psicoprofiláctica y dejado el establecimiento nuevamente “en manos” del enfermero Juan Carlos Coria.

La presentación también vuelve sobre la atención de una persona herida de arma blanca. Sostiene que una médica se habría negado a asistirla en su domicilio y que un enfermero debió intervenir. La persona murió en el lugar. El gremio califica la conducta atribuida a la médica como abandono de persona y cuestiona al enfermero por presunta práctica ilegal de la medicina. Esas afirmaciones forman parte de la denuncia de ATSA.

En otro tramo, la organización cuestiona a María Sandra Arduino por una resolución que, según afirma, revocó un decreto del Poder Ejecutivo. También sostiene que Arduino y un funcionario al que menciona como “Aostri” habrían asignado funciones al exgerente Lic. Oviedo en su domicilio particular de Nogolí. El escrito plantea si esa decisión fue “un premio por haber integrado la corporación”.

Finalmente, ATSA acusa a la ministra de haber ordenado “cajonear” el expediente 9281017/26, según lo que atribuye a una mujer de apellido Barrios. La nota, fechada el 24 de noviembre, concluye con la frase: “Esto no es democracia, es dictadura”. La copia exhibe un sello de recepción del Ministerio de Salud ese mismo día, a las 11:16.