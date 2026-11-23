Hay trayectorias que se construyen arriba de un escenario, noche a noche, fiesta a fiesta. Y hay otras que se construyen, además, con el cariño de la gente. La de María Asencio y Las Morenas es de las segundas. La banda femenina de música tropical de San Luis, con 26 años de carrera, recibió en San Rafael, Mendoza, el Premio Internacional Iberoamericano a la Trayectoria “El Nevado Solidario de Oro 2026”, dentro de la agenda del Festival Iberoamericano para el Arte y la Cultura por la Paz y el Medio Ambiente, FIBAC.

La gala se hizo el viernes 20 de noviembre en el Teatro Excelsior, y el sábado 21 se realizó el Festival FIBAC en Plaza San Martín, con artistas de distintos países y el tradicional desfile de banderas. En esta 9ª edición participaron artistas de más de 25 países.

María Asencio y Las Morenas nació alrededor del año 2000 y en marzo de 2026 celebró su aniversario 26. Es una orquesta femenina de la Movida Tropical de San Luis. María canta y toca acordeón a piano. La acompañan mujeres en bajo eléctrico, teclados, guitarra eléctrica y percusión, con guiro incluido. Su repertorio es bien popular: cumbia, música romántica, baladas y temas para bailar. Tocan en fiestas, festivales, salones y clubes de San Luis y la zona.

“Ne dejaron sin trabajo hace 30 días”

Y, acá viene la otra parte de la historia. María Asencio denuncia que hace 30 días la dejaron sin trabajo. Que no la convocan para ningún evento. Que la dejaron afuera de la programación. Para entender qué significa eso, hay que entender cómo funciona el sistema en San Luis. Los artistas deben inscribirse en el Registro Provincial de Artistas, conocido como RePAr, una plataforma donde cargan su trayectoria, fotos, videos, rider técnico y links a sus shows.

El área que lo maneja es el Área Registro de Artistas, que depende de la Subdirección Eventos de la Dirección Eventos, Fiestas Provinciales y Espacios Culturales del Ministerio de Turismo y Cultura. Desde ese registro, los organizadores de fiestas — ONG, clubes y asociaciones vecinales que reciben apoyo económico de la Provincia — deben contratar artistas locales. Es decir: quedar afuera del RePAr, o dejar de ser convocada, es quedarse sin trabajo.

Sin grilla, no hay cachet. Sin cachet, no hay ingreso. Esa es la contradicción que denuncia María, y que ella misma nos confirmó: mientras en Mendoza la distinguían por 26 años de trayectoria, en San Luis llevaba 30 días sin ser convocada.

El contraste es aún más fuerte porque el 26 de octubre pasado se promulgó la Ley N° II-1218-2026, de Fomento y Protección del Artista Folclórico y Popular Sanluiseño, que establece cupo de artistas locales en festivales con apoyo estatal y pagos mínimos para sus contrataciones. Mientras la Provincia sanciona una ley para proteger al artista local, una de sus bandas más populares, premiada a nivel iberoamericano, denuncia que quedó sin trabajo en Cultura.

De los escenarios de San Luis a un festival iberoamericano en Mendoza, con la misma esencia de siempre: mujeres, música tropical, fiesta y corazón. Pero con una pregunta abierta: ¿por qué una banda que representa a San Luis afuera, hoy no tiene lugar adentro?