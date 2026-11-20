Un nuevo cruce político se desató en San Luis en torno a la comunicación oficial del Gobierno provincial, luego de que el gobernador Claudio Poggi se atribuyera como una gestión personal la recuperación de los vuelos de los viernes entre Buenos Aires y la capital puntana para la temporada estival.

El anuncio despertó fuertes cuestionamientos debido a que las frecuencias correspondientes a enero y febrero de 2027 ya figuraban cargadas en el sistema de reservas de Aerolíneas Argentinas.

La secuencia informativa difundida por el Ejecutivo comenzó el miércoles 18 de noviembre, cuando se comunicó un contacto telefónico entre el mandatario y el presidente de la aerolínea de bandera, Fabián Lombardo. Al día siguiente, a través de la Agencia de Noticias San Luis, la Provincia anunció que los vuelos regresarían a partir del 4 de diciembre y adjudicó directamente la medida a la intervención de Poggi, y sostuvo que los servicios no estaban previstos para el verano.

Si bien la suspensión de las frecuencias de los viernes durante el mes de noviembre efectivamente existió, la controversia surgió al extender ese escenario a toda la temporada turística sin precisar qué vuelos habían sido dados de baja ni en qué momento. En las consultas públicas de la compañía aérea, los pasajes para los meses de enero y febrero del próximo año ya se encontraban disponibles.

El cuestionamiento público fue impulsado en redes sociales por el secretario general de ATE y trabajador aeronáutico, Fernando Gatica, quien expuso las capturas del sistema de reservas y apuntó contra el uso de la pauta y los medios estatales. “Mentir para que todo sea más espectacular usando los medios que nos cuestan millones a todos los puntanos", escribió en su cuenta de Facebook, en la que agregó que "cualquier curioso con un celular les descubre el verso”.

Asimismo, trascendió que la comunicación oficial omitió mencionar la labor administrativa previa que había realizado el responsable del Ente de Desarrollo Aeronáutico, Horacio Quiroga, quien ya había elevado un reclamo formal ante las autoridades de Aerolíneas Argentinas para solicitar la reposición de la frecuencia interrumpida en noviembre. Pese a ese antecedente institucional, el relato gubernamental optó por centralizar el mérito exclusivamente en la figura del gobernador.