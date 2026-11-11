Un sondeo incómodo y un feriado de trabajo para el cerebro comunicacional

El sondeo ya se había conocido días antes. Pero Diego Masci salió a responder durante el feriado, con un mensaje dirigido a los periodistas para desacreditar a la consultora que lo realizó. ¿Lo retaron y lo pusieron a trabajar? Nadie lo confirmó. Aunque el horario de la respuesta permite, al menos, sospecharlo.

La pregunta que habría encendido la discusión fue sencilla: “¿Por qué no lo tenemos nosotros?”. La encuesta había puesto sobre la mesa datos que, por lo visto, no cayeron bien en el Gobierno. Y el director de Comunicación quedó otra vez en el centro de la escena.

Masci aseguró que Grupo Consultio le había ofrecido difundir estudios con resultados “a medida del patrocinante”. Habló de falta de ética y seriedad profesional, y anticipó que el sondeo representaría los intereses de quien hubiera cerrado un acuerdo comercial con la consultora. Una acusación fuerte, aunque no alcanza por sí sola para invalidar un trabajo: para eso están la metodología, la ficha técnica y los datos concretos.

El episodio llega después de semanas complicadas para el “cerebro comunicacional” de Claudio Poggi. Hace unos días, un audio atribuido a la funcionaria Adelaida Muñiz agitó el gabinete provincial. También circuló la sospecha de que la filtración pudo haber salido de un periodista. Entre versiones, reproches y respuestas oficiales, la comunicación del Gobierno volvió a convertirse en noticia.

Y en ese clima, Masci eligió usar el feriado para bajarles el precio a quienes difunden información que incomoda al oficialismo. ¿Lo mandaron a responder? Es una suposición. Pero cuando el sondeo llevaba días circulando y la desmentida llegó justo en un día de descanso, la pregunta se escribe sola: ¿lo retaron o decidió salir por cuenta propia?