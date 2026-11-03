Una docente cuestionó los límites de Poggi tras la difusión de un video viral

El debate generado a raíz de la publicación de un video del gobernador con estudiantes sumó una mirada clave desde el ámbito educativo. A través de sus redes sociales, la docente Mabel "Mabi" Becerra planteó un análisis sobre los criterios de cuidado y protección de menores, cuestionando la disparidad con la que la sociedad y las instituciones evalúan las acciones de un educador en comparación con las de un dirigente político.

En su reflexión, Becerra apeló a un ejercicio comparativo: cuestionó cuál habría sido la reacción de tutores y directivos si la persona observada en el video fuera un docente. Al respecto, recordó que ante una situación similar en una escuela se aplicarían de inmediato protocolos rigurosos, que van desde actas e investigaciones administrativas hasta sumarios e incluso denuncias penales, argumentando que el nivel de exigencia e inspección sobre la responsabilidad adulta no debería modificarse en función del cargo que ostente la persona.

Otro de los ejes centrales expresados por la docente se enfoca en el aspecto normativo y legal sobre los derechos de imagen de los menores de edad. Becerra advirtió que las autorizaciones firmadas por los tutores permiten la difusión de material audiovisual de manera estricta dentro de los canales institucionales y con fines pedagógicos, aclarando que dicho permiso no se extiende automáticamente a las cuentas personales de adultos ni al uso político o comunicacional de figuras de autoridad.

Finalmente, la profesional de la educación llamó a reflexionar sobre el mensaje formativo que se transmite a los adolescentes cuando las normas de protección se flexibilizan ante el poder. En ese sentido, interpeló sobre la necesidad de aplicar el mismo rigor normativo para resguardar a los estudiantes, remarcando que el cuidado de la imagen y la integridad de los menores debe prevalecer siempre por encima de cualquier búsqueda de popularidad en redes sociales.

“Si los límites dependen del cargo, ¿qué les estamos enseñando a cuidar: a las personas o a la autoridad? Aceptarlas equivaldría a admitir que la escuela sea el set donde un adulto con poder construye su popularidad utilizando a menores de edad”, sentenció la educadora, al tiempo que remarcó que las autorizaciones de las familias para publicar imágenes no deben extenderse a las cuentas personales de los dirigentes políticos.