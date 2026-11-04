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Por adopción

¿Quién es Gerardo Machado, el otro puntano en el gabinete de Milei?

El comodoro retirado compartió vuelos con el esposo de Adriana Baravalle, la secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología. Trabajó en la V Brigada Aerea de Villa Mercedes y es el nuevo subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Por redacción
| Hace 2 horas

Un villamercedino por adopción es la nueva figura de la provincia en el gabinete del gobierno nacional. El comodoro retirado y magister Gerardo Machado fue designado en un área particular de la estructura gubernamental.

 

 

El aeronátivo fue nombrado por el presidente Javier Milei como nuevo subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, cuya titular es Adriana Baravalle. Esta área depende de la Vicejefatura de Gabinete.

 

 

Es la segunda mención en pocos días de un puntano en la misma secretaría. A principios de semana, Walter Agüero fue nombrado director del Centro Nacional de Cibersguridad.

 

 

La designación de Machado, quien cumplió durante años tareas en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds se formalizó mediante el decreto 874/2026, firmado por el mandatario y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y fue publicada en el Boletín Oficial. Reemplazó en el cargo a César Leonardo Gazzo Huck.

 

 

En setiembre Baravalle convocó a Machado, a quien conoce porque el esposo de la funcionaria voló junto al piloto los A4 AR en la unidad villamercedina.

 

 

Machado, entre otras funciones, tendrá a su cargo la coordinación de las políticas de conectividad, infraestructura digital y transformación tecnológica del Estado.

 

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