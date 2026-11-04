¿Quién es Gerardo Machado, el otro puntano en el gabinete de Milei?

Un villamercedino por adopción es la nueva figura de la provincia en el gabinete del gobierno nacional. El comodoro retirado y magister Gerardo Machado fue designado en un área particular de la estructura gubernamental.

El aeronátivo fue nombrado por el presidente Javier Milei como nuevo subsecretario de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, cuya titular es Adriana Baravalle. Esta área depende de la Vicejefatura de Gabinete.

Es la segunda mención en pocos días de un puntano en la misma secretaría. A principios de semana, Walter Agüero fue nombrado director del Centro Nacional de Cibersguridad.

La designación de Machado, quien cumplió durante años tareas en la V Brigada Aérea de Villa Reynolds se formalizó mediante el decreto 874/2026, firmado por el mandatario y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y fue publicada en el Boletín Oficial. Reemplazó en el cargo a César Leonardo Gazzo Huck.

En setiembre Baravalle convocó a Machado, a quien conoce porque el esposo de la funcionaria voló junto al piloto los A4 AR en la unidad villamercedina.

Machado, entre otras funciones, tendrá a su cargo la coordinación de las políticas de conectividad, infraestructura digital y transformación tecnológica del Estado.