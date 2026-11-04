“Casi me doy vuelta”: se negó a pagar el peaje y dejó a todos sin palabras

Venía manejando solo. Ruta de noche, y el corazón todavía acelerado. Minutos antes había estado a punto de volcar. No por ir fuerte. No por dormirse. Por esquivar un pozo. “Vengo esquivando cráteres por la ruta, básicamente. Y en uno, literalmente, casi me doy vuelta por esquivarlo y, agradezco a Dios, que no venía nadie de frente.”

Así arranca el video que en las últimas horas se viralizó en Córdoba y San Luis. El conductor iba desde Merlo hacia Río Cuarto por una ruta que conoce de memoria y que, según dijo, está abandonada, sin pintura, sin señalización y sin mantenimiento. Pero con peaje.

Por eso, cuando vio las luces de la cabina de Punilla, tomó una decisión que muchos piensan, pero casi nadie se anima a hacer: frenar y no pagar. “Ahora en el peaje de Punilla, voy a frenar y me voy a negar a pagarlo. Porque se supone que con la plata que se recauda en los peajes, se debería tener las rutas por lo menos seguras.”

Lo que pasó después desarmó cualquier prejuicio. No hubo gritos. No hubo insultos. No hubo barrera levantada a la fuerza. Hubo respeto.

El hombre baja la ventanilla y le habla a la empleada como lo que es: una trabajadora que no tiene nada que ver.

> — Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sé que no tenés nada que ver, pero ¿me puedo negar a pagar el peaje? Casi me doy vuelta recién.

> — No hay problema. Bajá, se hace el descargo, así tengo una justificación.

Él estaciona al costado, entra a la oficina y firma el libro de quejas. Con su propia mano escribe lo que le pasó: que no paga por el estado de las rutas, que casi se da vuelta. Y mientras escribe, vuelve a aclarar, casi pidiendo disculpas: “Perdón. No es por el dinero, sino porque después casi me doy vuelta.”

La empleada lo entiende. Lo acompaña. Lo ayuda a hacer el trámite. Por eso él mismo, en el video, la describe con un corazón en pantalla: “Una genia la empleada”. Ya de nuevo en el auto, con la ruta otra vez de frente, el conductor explica por qué lo hizo. Y por qué lo grabó.

“No tiene que ver con dos mil pesos que pueda llegar a salir un peaje porque no nos cambia nada. Simplemente es la única manera que a lo mejor tenemos de reclamar.” No viajaba solo. Sus compañeros venían desde Villa del Carmen. Eran 17 personas en total. 17 personas que pasaron por los mismos cráteres, con el mismo riesgo de no llegar. Y cuenta algo que duele todavía más: cuando cruzó el límite de San Luis a Córdoba, la ruta cambió. Estaba “hermosa, impecable”. El problema era el tramo anterior. El tramo por el que igual te cobran.

El video termina con él mirando a cámara, ya más tranquilo, pero con la bronca intacta. “Con esto también mostrarles que sí se puede negar a pagar un peaje si realmente el estado de las rutas es deplorable. Tenemos el derecho como ciudadanos también a reclamar de la manera más coherente posible.” No rompió nada. No insultó a nadie. No se hizo el vivo. Reclamó como corresponde: frenó, firmó, dejó constancia y siguió. Y dejó una pregunta flotando para todos los que manejamos todos los días por San Luis y Córdoba: