Una empleada pública y madre de San Luis cuestionó a Poggi por un video viral

Poggi, adicto a las redes, no dimensiona los efectos negativos en la comunicación.

La divulgación de un video grabado en un ámbito público generó una fuerte reacción en San Luis. En el material audiovisual se observa al gobernador, Claudio Poggi, participando de un baile en compañía de jóvenes adolescentes, lo que desató críticas por el rol y el mensaje institucional emitido hacia las nuevas generaciones.

La manifestación en contra de esta situación cobró fuerza a través de un escrito difundido públicamente por una madre de la provincia, quien además se desempeña como empleada en la administración pública provincial. En su testimonio, fundamentó la decisión de resguardar su identidad en el temor a sufrir represalias en su ámbito laboral y perder el sustento económico de su hogar.

En el desarrollo de su declaración, la mujer expresó su incomodidad respecto al uso de la imagen de menores dentro de estrategias de comunicación de alcance político. Asimismo, remarcó la necesidad de fijar límites por parte de las figuras que ostentan cargos de autoridad, enfatizando la responsabilidad pedagógica e institucional que recae sobre la figura del mandatario.

Finalmente, el escrito concluye con un pedido explícito dirigido a la máxima autoridad provincial para que ofrezca disculpas públicas y aclare el contexto en el que fue realizado y difundido el material audiovisual. Además, apela a la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y al resguardo de la libertad de expresión de los trabajadores estatales.

A continuación, la carta completa:

CARTA ABIERTA DE UNA MAMÁ DE SAN LUIS

Me da mucha vergüenza tener que escribir esta carta abierta al pueblo de San Luis sin poder poner mi nombre y apellido al final de estas palabras.

Soy mamá, tengo una hija adolescente y trabajo en la administración pública provincial. Y aunque quisiera expresar libremente lo que siento, tengo miedo a que mi opinión pueda traerme consecuencias laborales y perder ese trabajo que hoy me permite llevar el sustento a mi casa y criar a mi hija.

No quiero quedarme callada.

En las últimas horas vi circular en las redes sociales un video del gobernador Claudio Poggi bailando junto a chicas jóvenes, adolescentes. Lo miré una vez y volví a mirarlo asombrada. Sentí una profunda incomodidad, tristeza y vergüenza.

No me gustó lo que vi. No me pareció gracioso, simpático ni divertido. Me pareció una imagen completamente inapropiada para quien ocupa la máxima responsabilidad institucional de nuestra provincia.

Y quiero que se entienda lo que digo, porque no se trata de estar en contra de que los jóvenes bailen, se diviertan o disfruten de su adolescencia. Se trata de los límites que debemos tener los adultos, especialmente aquellos que ejercen cargos de autoridad.

Como mamá de una adolescente, me pregunto, ¿qué mensaje estamos transmitiendo?.

Vivimos en una sociedad en la que nuestras hijas enfrentan situaciones cada vez más complejas. Les enseñamos desde pequeñas a cuidar su cuerpo, a reconocer situaciones que las incomodan, a establecer límites y a comprender que ningún adulto, por importante o poderoso que sea, tiene derecho a desconocer esos límites.

Les hablamos de respeto, de cuidado, de prevención de la violencia y de la importancia de construir vínculos sanos.

¿Y qué sucede cuando quien debería dar el ejemplo protagoniza una escena que muchas madres consideramos inapropiada?

No importa cuántos seguidores consiga un video, ni la cantidad de reproducciones que tenga. No importa si alguien cree que esa es una buena manera de acercarse a las nuevas generaciones.

Hay cosas que no deberían hacerse por una foto, por un video o por un poco más de popularidad.

Las adolescentes no son herramientas de uso político, y menos de esta manera. No son parte de una escenografía para construir una imagen de cercanía. Son personas que merecen respeto, protección y cuidado.

El gobernador no es un ciudadano más cuando participa de una actividad pública. Representa al Estado provincial. Es la máxima autoridad de San Luis y, como tal, tiene la obligación de promover y respetar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Por eso me preocupa profundamente la naturalidad con la que se difunden determinadas imágenes sin detenernos a reflexionar sobre el mensaje que transmiten.

Como mamá, creo que el gobernador debería dar explicaciones públicas sobre lo sucedido, pedir disculpas, aclarar las circunstancias en las que se realizó y difundió ese video y, especialmente, escuchar a quienes nos sentimos preocupadas por estas imágenes.

Señor gobernador, en política, no puede valer todo. Nuestras hijas necesitan ejemplos de respeto, no espectáculos para las redes sociales.

Necesitan adultos responsables que las escuchen, las acompañen, las protejan y les brinden oportunidades.

Es muy importante que nuestros chicos puedan crecer libres y seguros. Y también es muy importante que todos nos podamos expresar en plenitud sin miedo a perder nuestras fuentes laborales.

No escribo estas palabras desde el odio ni desde una disputa partidaria. Las escribo desde la preocupación de una madre que quiere lo mejor para su hija y para todas las adolescentes de San Luis.