Lo acusan de robarle a "Chicos Mentha", pero denunció apremios y lo dejaron libre

El joven acusado de robarle los instrumentos al grupo Chicos Mentha va camino a convertirse en un justiciero que redobla las apuestas. En la audiencia en la que le formularon los cargos por el delito, acusó a los policías de perseguirlo y de golpearlo brutalmente.

La imagen inicial fue contundente. El acusado entró a la sala con un bastón y visiblemente golpeado y dolorido. Además de declararse inocente aseguró que la Policía de San Luis lo persigue constantemente, lo detiende con regularidad y lo castiga físicamente solo por ofrecer en la calle bolsas de residuos para la venta.

La denuncia del joven tuvo un sustento inicial en la Justicia ya que la jueza de Garantía Nº 2 Agustina Dopazo Samper, rechazó el pedido de 45 días de prisión preventiva formulado por la fiscalía bajo un concepto novedoso, aunque un tanto obvio: “No se puede privar de la libertad a una persona solo porque está en situación de calle”.

Pero el hecho de que el detenido no tenga dónde vivir no fue el único elemento que la Justicia enumeró para dejarlo en libertad. La instrucción policial está muy mal hecha –dijo el defensor oficial, Carlos Salazar- y tiene numerosas nulidades.

El letrado enumeró inconsistencias en los elementos utilizados para vincular a su defendido con el hecho y cuestionó con dureza las declaraciones de dos policías que afirmaron haberlo visto en las inmediaciones del lugar antes de que ocurriera la sustracción. “Los dos testimonios tienen descripciones idénticas y no están acompañados de actuaciones que permitan verificar las circunstancias en las que los policías habían identificado al imputado”, sostuvo el funcionario.

Otro de los elementos que presumían la responsabilidad del acusado en el robo de instrumentos musicales fueron las imágenes de las cámaras de seguridad, que Salazar tachó por incompletas y porque en realidad son fotografías “que no permiten corroborar suficientemente la identificación”.

El hecho imputado ocurrió el 17 de octubre cuando los integrantes del grupo “Chicos Mentha” denunciaron el robo de un acordeón, dos teclados y un micrófono de una camioneta que estaba estacionada sobre avenida Perón.

La fiscalía tomó como pruebas las cámaras de videovigilancia pública que identificaron a una persona que trasladaba los instrumentos y la declaración de los oficiales que dijeron haber visto al acusado con la misma ropa de quien aparece en el video.

Pero lo más grave es que la acusación representada por Debora Roy Gitto sostuvo que la falta de un domicilio fijo dificultaría las futuras citaciones del imputado, por lo que pidió que fuera encerrado en la cárcel por 45 días.

La jueza rechazó el pedido y contradijo explícitamente a la fiscal, a la que le ordenó que investigara a los oficiales que presuntamente habrían producido los malos tratos contra el acusado.