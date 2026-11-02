Tras sancionar a una camioneta municipal, la empresa de las fotomultas se va de Mercedes

La Municipalidad de Villa Mercedes dio marcha atrás con la aplicación de las fotomultas y rescindió el convenio que tenía con CECAITRA, la Cámara que administraba el sistema de cámaras y radares en la ciudad. El anuncio lo hicieron en el Salón Azul el secretario general Germán Sepúlveda y el fiscal municipal Enrique Gargiulo.

La decisión se tomó después de un informe que el propio Gargiulo le presentó al intendente Maximiliano Frontera el 28 de octubre luego de numerosas quejas de los vecinos. Ahí se advertía que la empresa no cumplía con la parte más sensible del convenio, que era notificar como corresponde a los vecinos, en forma personal, con cédula, por correo o bajo puerta. A la Fiscalía llegaro más de mil descargos.

El malestar ya venía creciendo en la calle desde hace meses. Muchos vecinos se enteraron de golpe que tenían multas acumuladas cuando entraban a la plataforma para hacer un trámite. Más de cuatro mil notificaciones se habían mandado y la mayoría sin aviso previo en el domicilio.

A eso se sumó la discusión por el negocio que había detrás, con un contrato por cinco años y 132 cámaras. El cincuenta por ciento de lo recaudado se lo llevaba una empresa privada de otra provincia. La pregunta que se hacía todo el mundo era por qué no se invertía el cien por ciento de esa plata en la ciudad.

En medio de ese desorden apareció el dato más irónico y que grafica por qué el sistema se cayó. Una camioneta oficial de la propia Municipalidad de Villa Mercedes, una Ford Ranger blanca dominio AD052RD que figura a nombre de la comuna, fue multada por su propio sistema. El acta es la 00007334 del 28 de junio a las 09.30 en Mitre y Edison, por circular sin el correaje de seguridad puesto. La misma gestión que salió a multar por falta de cinturón, circulaba sin cinturón en un vehículo oficial.

Ahora el municipio aclaró que las infracciones que ya se labraron no se anularán solas, porque la falta existió, y señaló que las cámaras son municipales, por lo que el sistema funcionará ahora administrado directamente por la Municipalidad. También pidieron que nadie pague ni responda notificaciones que sigan llegando a nombre de CECAITRA y sostuvieron que solo son válidas las que lleguen con membrete oficial de la Municipalidad.