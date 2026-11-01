Un trabajador de Transpuntano denunció que le impidieron ingresar a trabajar

Un trabajador que se identificó como David Szulak denunció que le impidieron ingresar a la empresa Transpuntano cuando se presentó a cumplir con sus tareas. En su testimonio, responsabilizó a Claudio Poggi y a Gastón Hissa y aseguró que atraviesa una situación de “persecución laboral y persecución política”.

“Yo me he presentado a trabajar a la empresa Transpuntano, pero no me dejaron ingresar a trabajar”, sostuvo. El hombre anunció que haría público lo sucedido en las redes sociales y en los medios, y manifestó su intención de denunciarlo.

Su principal preocupación, según expresó, es que luego utilicen una supuesta inasistencia para justificar su despido. “Después me van a echar con una causa que yo no me presenté a trabajar”, advirtió, e insistió en que había concurrido a la empresa a cumplir con sus labores.

El trabajador vinculó esa situación con el sustento de su familia. “Estas cosas no se hacen porque yo soy un trabajador. Esto sería quitarle el pan a mis hijos”, reclamó.

En el testimonio no se precisan los motivos por los que le habrían impedido entrar ni se menciona una comunicación formal sobre su situación laboral.