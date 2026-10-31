Temporada 2026-2027 con ministerio acéfalo y Brasil barato: las amenazas al turismo

San Luis encara la temporada turística 2026-2027 con un cambio de conducción pendiente. El martes 27 de octubre, el gobernador Claudio Poggi y el ministro Juan Álvarez Pinto acordaron el final de su gestión provincial. Álvarez Pinto permanecerá hasta el domingo 1 de noviembre y el lunes 2 retomará la intendencia de Villa de Merlo, cargo que había dejado en diciembre de 2024. Hasta este 31 de octubre, no se informó quién quedará al frente del Ministerio. El Gobierno dijo que el nombre se conocerá la próxima semana.

La transición llega en un momento crítico. La temporada fue lanzada el 23 de septiembre con la marca “50 Festivales” como eje, más de 70 fiestas hasta Semana Santa y beneficios del Banco Nación de hasta el 30% en gastronomía y el 10% en hotelería. Pero el arrastre es demoledor.

Durante el invierno de 2026, la ocupación provincial fue del 30%, según el sector privado, y del 53%, según los datos atribuidos a CAME. Un informe del PJ también señaló una caída de 34 puntos porcentuales entre 2023 y 2025: del 74% al 40%.

A la baja ocupación se suma la pérdida de capacidad: según relevamientos sectoriales, la cantidad de hoteles abiertos cayó cerca de un 40% respecto de los dos años anteriores.

El exministro Piri Macagno habla de una “segunda pandemia”, y el diputado Ernesto Ali describe un escenario de “hoteles que cierran, complejos de cabañas que se dedican ahora a alquileres mensuales, despidos de trabajadores” y “cierre definitivo de locales comerciales”.

A eso se suma un factor externo que puede profundizar las dificultades: Brasil.

Tras el balotaje del 25 de octubre, el real se depreció y el dólar pasó de R$4,98 a R$5,39. Para quienes viajan con dólares, eso significa una mayor capacidad de compra en el país vecino.

Las primeras señales aparecen en las consultas: Despegar registró un aumento del 44% en las búsquedas para el verano el lunes posterior al balotaje, en comparación con el lunes anterior. Camboriú encabezó las subas, con un 112%. Ese mayor interés todavía no equivale a un incremento de las ventas en la misma proporción.

Para San Luis, la competencia suma presión sobre un sector que ya enfrenta dificultades. Un Brasil más accesible puede inclinar la decisión de argentinos que evalúan viajar al exterior y reducir las posibilidades de recuperación de los destinos nacionales.

Mientras tanto, el proyecto de Emergencia Turística del PJ —con una rebaja del 75% en Ingresos Brutos, exenciones y créditos a tasa cero— no consiguió tratamiento sobre tablas en la Legislatura. El rechazo a esa vía de debate inmediato no significó el rechazo definitivo de la iniciativa.

Con el relevo ministerial pendiente, reclamos de asistencia y Brasil ganando atractivo, San Luis se acerca al verano con un margen estrecho. La nueva conducción tendrá que transformar la promoción en visitantes, estadías e ingresos para un sector que llega golpeado.