San Luis tiene sus propias brujas: de la Salamanca de Juana Koslay a Chiquita Alessio

Si hoy aparece una nena con capa en Potrero de los Funes pidiendo caramelos, no la retes. Es Halloween, sí. Pero acá la historia de brujas no se importó: se crió entre chañares, diques y peatonales.

Y como toda buena historia puntana, tiene su bruja mayor. Con nombre, apellido y consultorio en pleno centro.

“La bruja mayor”

Se llamaba Élida, pero todos le decían Chiquita. Élida "Chiquita" Alessio murió un martes por la noche a raíz de un paro cardiorrespiratorio, alrededor de las 22:30, en un sanatorio privado de la capital puntana.

Así la despidió la provincia en enero de 2016. Pero Chiquita sigue viva en cada recorte de horóscopo pegado en la heladera.

Con casi 45 años de ejercer su profesión, Chiquita se convirtió en una referente obligada de la astrología puntana. Era literalmente la voz oficial del destino: escribía a diario el horóscopo en El Diario de La República y publicaba cada año sus libros con la descripción de cada signo.

Su lugar en el mundo era chiquito y mágico: su consultorio privado de calle Maipú, en San Luis capital. Allí atendió por muchísimos años. Hoy todavía un cartelito hecho a mano en esa casa la recuerda: "Mi mamá es la brujita más linda". Allí, donde recibió a generaciones de puntanos que iban a preguntar por amor, trabajo o por un hijo, su hija Cecilia De Belva recibió alguna vez a El Diario de la República.

¿De dónde venía su don?

Ella misma lo contó en 2011: "La tenemos de familia, en Brasil viven mis primos, por parte de mi papá: los Alessio, ellos trabajan en actividades similares a las mías. Por ejemplo, un primo puede ver sin las cartas, se concentra y predice. Yo comencé por curiosidad, después tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad de El Salvador, pero lo que me abrió el camino son los cursos que hice en Nueva York, en México y en Miami. Me gusta mucho decir lo que siento, decir la verdad. Nadie puede decir en San Luis que hice trabajos de brujería. Yo brindo mi visión acerca del pasado, del presente y del futuro para guiar a las personas".

Esa frase la pinta entera. Y fue justamente en mayo de 2014, durante una cálida charla que mantuvo con el exgobernador Alberto Rodríguez Saá en su programa de radio "Planeta Xilium", donde con esa picardía que la caracterizaba, entre anécdotas de los libros que se distribuían anualmente con los ejemplares de El Diario de la República y confesiones de que no le gustaba el fútbol en pleno Mundial de Brasil, se definió riéndose como “la bruja mayor de San Luis”.

No la bruja que asusta, sino la que cuida. La que te decía "no gastes de más, sahumeá la casa".

Hoy la retratamos con mucho cariño, porque si San Luis va a tener una bruja mayor, que sea ella: de risa fácil, de consejo sabio, de horóscopo recortado.

El mapa del susto que Chiquita conocía de memoria

El Salto de la Salamanca, en Juana Koslay. A 11 km del centro, la cascada del Cuchi Corral. Allí existe una pequeña cueva en donde artistas y hechiceros se reunían en el pasado.

Los vecinos lo dicen más lindo: la cueva donde se reunían hechiceros y artistas, generando historias y creencias. Si vas este sábado, vas a entender por qué le dicen Salamanca.

Simón, el ‘brujo de El Chorrillo’. El primer juicio por brujería documentado por este Diario, allá por el año 1700. Simón hacía de médico del pueblo, porque tenía ciertos "poderes" curativos.

El ‘Cura sin Cabeza’. Atribuyen la aparición al viejo restaurante "La Cueva" que se transformaría en "La Cueva del Chancho", en España y Maipú. Se hacía ver durante las oscuras noches, donde el cielo se poblaba de nubarrones negros y se escuchaban relinchos, galopes y como si alguien desenvainara un largo cuchillo.

La Punta, gritos frente al estadio. Un misterioso episodio sucedió frente al estadio. Los vecinos grabaron el momento donde se escuchan escalofriantes gritos. Algunos señalaban pedidos de auxilio de una mujer, otros recurrían a supersticiones y manifestaban que se trataba de brujas.

En el cierre con un ritual a lo Chiquita, que ella recomendaba para la ansiedad en El Diario: sahumerio, música suave y no comprar cosas innecesarias.

Se advierte q ue si esta noche se escucha un ruido raro en Juana Koslay, no es el viento: es Chiquita, riéndose.