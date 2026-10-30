El Colegio de Magistrados respaldó a Flores Leyes y rechazó las presiones sobre los jueces

El Colegio de Magistrados y Funcionarios de la Ciudad de San Luis expresó su respaldo a la independencia judicial ante publicaciones periodísticas vinculadas con una resolución del juez Marcos Flores Leyes. En un comunicado institucional, la entidad rechazó cualquier intento de condicionar las decisiones de los magistrados mediante amenazas de consecuencias institucionales.

El pronunciamiento de la comisión directiva manifestó una “profunda preocupación”, aunque no identificó las publicaciones que motivaron su intervención, el contenido de la resolución ni quiénes habrían ejercido las presiones cuestionadas.

“La discrepancia con el contenido de una resolución judicial no puede, por sí sola, constituir fundamento para justificar presiones sobre quienes tienen la responsabilidad constitucional de administrar justicia”, sostuvo el Colegio.

La entidad señaló que las decisiones adoptadas por los magistrados dentro de sus competencias deben ser respetadas como parte del funcionamiento de las instituciones republicanas. A la vez, aclaró que las partes tienen derecho a cuestionarlas mediante los mecanismos de impugnación previstos por la ley.

El comunicado también planteó que la independencia judicial no es un privilegio personal de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos para que los conflictos se resuelvan conforme a la Constitución y las leyes, sin presiones, amenazas ni interferencias externas.

En su pasaje más enfático, el Colegio expresó su “preocupación y rechazo frente a cualquier intento de condicionar la actuación de los magistrados mediante amenazas de consecuencias institucionales derivadas exclusivamente del contenido de sus decisiones jurisdiccionales”.

Aunque evitó señalar responsables o describir episodios concretos, la institución dejó planteado su rechazo a que el desacuerdo con un fallo se traduzca en medidas destinadas a condicionar a quien lo dictó. El texto cerró con una ratificación de su compromiso con la independencia del Poder Judicial, el debido proceso y la vigencia del Estado de Derecho.