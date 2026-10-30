Recorrido literario para estar cerca de las historias

Un recorrido por diversos edificios literarios de la ciudad de San Luis fue el final de un proyecto escolar realizado en el Colegio San Luis Rey en el que los alumnos vivieron y sintieron la palabra desde diversos ejes. El trabajo se llamó “Caminos literarios” y tuvo el objetivo de jerarquizar la lectura y la escritura como elementos transversales en el desarrollo integral de los estudiantes.

La impulsora de la iniciativa fue la docente Tania Kohli Richter, quien se propuso resignificar “algo tan básico y elemental” como la palabra. “Ese hilo simple e imprescindible que conduce a la imaginación y a la creatividad”.

La profesora está convencida que ambas tareas no deben concebirse como meros ejercicios mecánicos y para evitarlo es importante salir del aula y recorrer espacios vinculados con la literatura.

Fue así que los chicos recorrieron el museo Dora Ochoa de Masramón, el edificio de San Luis Libro, el Archivo Histórico y la biblioteca popular Ana María Ponce, en el centro cultural José la Vía, para tener contacto con los libros y con la lectura.

Además, durante la iniciativa, los estudiantes recibieron las visitas de reconocidos escritores de la provincia, como el poeta Darío Oliva, quien dictó un taller Haiku, y José Hoover Ochoa, autor de ciencia ficción.