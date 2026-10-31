La movida de los adultos de la escuela “Rosenda Quiroga” para hablar de salud mental

No fue una encuesta más. Fue una forma de decir "acá estamos, no estás solo".

En medio de los juegos y los inflables de una tarde en La Punta, un grupo de alumnos de la modalidad de adultos de la Escuela “Maestra Rosenda Quiroga” se paró con una hoja, un QR y muchas ganas de escuchar. La iniciativa, que nació de ellos mismos, busca poner en palabras algo que muchas veces se calla: la salud mental, la depresión y la importancia de pedir ayuda a tiempo.

Brenda, una de las alumnas que impulsó la movida, lo explicó así frente a la cámara de El Diario de la República:

"Quisiéramos que los jóvenes pudieran acercarse y pedir ayuda psicológica ya sea en el hospital, ya sea en la escuela, con algún familiar... algunos casos surgen desde la depresión, es algo que no avisa entonces es importante escucharnos y buscar ayuda y las herramientas para salir adelante"

La idea fue simple y potente: aprovecharon una jornada en la plaza con gran concurrencia de familias para hacer circular un QR con una encuesta sobre salud emocional, autoestima y bienestar. "Aprovechamos que venían los padres a ver a los chicos y poder hablar de esto", contó.

Detrás de esa hoja hay un trabajo que vienen haciendo hace meses adentro de la escuela. No están solos. Cuentan con el acompañamiento de psicólogas, profesoras y el equipo directivo, que les dieron el espacio para ser escuchados y para acompañar a otros. "Tenemos apoyo de psicólogas, de profesoras, de directivos. Tenemos un espacio para ser escuchados", remarcó Brenda.

Es una acción de prevención en territorio, de las que salvan. Sin morbo, sin detalles, sin dramatizar. Con el mensaje más importante de todos: hablar salva.

La jornada se enmarca en las actividades de prevención y promoción de la salud mental que lleva adelante la comunidad educativa de La Punta.

Dónde pedir ayuda en San Luis

Si vos o alguien que conocés está pasando por un momento difícil, no dudes en pedir ayuda:

- Habla con alguien de confianza: un familiar, un amigo, un docente.

- Acercate al gabinete psicológico de tu escuela o al centro de salud / hospital más cercano.

- En La Punta: Hospital María Juliana Becker y Servicio de Salud Mental.

- A nivel provincial: Llamá al 911 o al 107 ante una emergencia.

- Centro de Asistencia al Suicida: 135 (Centro de Asistencia al Suicida)

Pedir ayuda es un acto de valentía. No estás solo.