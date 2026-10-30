La recategorización llegó, pero los reclamos no bajaron de categoría

La recategorización anunciada por el gobierno de Claudio Poggi no trajo conformidad para todos. Entre los trabajadores persisten cuestionamientos por el alcance de la medida y su efecto sobre la pirámide laboral: si las categorías inferiores se acercan a las superiores sin una recomposición que preserve las diferencias, la escala se achata y pierde reconocimiento la trayectoria.

Una trabajadora de categoría A aseguró que solo recibirá el aumento ya pautado y que otra empleada de igual nivel le confirmó la misma situación. Sus testimonios exponen el malestar de quienes no encuentran un beneficio adicional en la medida.



Un dirigente sindical celebró la decisión como resultado de la lucha, pero advirtió que “entramos en tiempos electoralistas”. También reclamó recategorizaciones para salud, recuperación salarial por lo perdido desde 2023, restitución de plantas permanentes y contratos para beneficiarios del Plan de Inclusión. Pidió diálogo “para resolver, no para la foto”, y puso como ejemplo la maniobra de Facundo Endeiza y a Diego Amondarain.

En comentarios de Facebook en donde El Diario adelantó la medida se repiten pedidos de contratación para trabajadores del Plan que afirman cumplir las mismas funciones que empleados de planta. También aparecen reclamos docentes por el básico y el reconocimiento de posgrados.



El anuncio respondió a una demanda, pero dejó otras abiertas. Y una mejora que acerca categorías sin reconocer las responsabilidades y la antigüedad puede achatar la pirámide laboral sin resolver el problema salarial de fondo.





Finalmente una medida general del gobierno provincial fue aplicada sin anuncio. Resulta llamativo que la misma no haya sido mencionada en los medios oficiales y oficialistas que si mencionaron como anuncio la misma medida del intendente de la ciudad capital, Gastón Hissa.