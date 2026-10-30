La Cruz de la Unidad: recuperaron parte del Cristo robado de la capilla de Schoenstatt

Se logró recobrar parte del Cristo de bronce de la Cruz de la Unidad del Movimiento Schoenstatt, la figura de 2 metros que es el corazón del predio ubicado en Calle Angosta y Pizarro, en Villa Mercedes.

Lo recuperado es el torso y las piernas de la imagen sagrada. El bronce presenta bordes desgarrados, retorcido y abollado a martillazos en su parte superior. Faltan los brazos, la cabeza y la corona de Cristo. Esa parte, hasta el momento, no ha podido ser hallada.

El modus operandi de los vándalos quedó explicitado por la propia fuerza de investigación a las integrantes del movimiento. Según relataron el procedimiento fue: cortar la figura por partes, luego aplastar cada parte a martillazos para borrarle todo vestigio de que había sido una imagen religiosa y finalmente venderla fraccionada en el mercado local de metales, donde el bronce tiene valor de reventa. Por esa razón, cuando se logra dar con una parte, el resto es imposible de recuperar, ya que pierde totalmente su forma original.

El ataque ocurrió a mediados de septiembre y constituye un hecho sin precedentes en la historia del predio. Además del robo de la imagen central, los autores se llevaron la totalidad de la reja perimetral y vandalizaron con pinturas y escrituras las 14 estaciones del Vía Crucis, todas ellas bendecidas.

La Cruz de la Unidad no es una cruz común. Es el símbolo más característico del Movimiento Schoenstatt: representa a Cristo entregando su vida por amor, acompañado por María, unida a Él en el dolor y la fidelidad. En su parte superior lleva el Ojo de Dios Padre dentro de un triángulo, que representa a la Santísima Trinidad. Se trata de una obra de un valor espiritual incalculable, levantada con el sacrificio de cada misionera. Como oportunamente señaló la coordinadora María Elena de Gerasi: "Con mucho sacrificio hemos hecho nosotros todo lo que es ese predio... Cada una de las misioneras aportó su granito de arena para poderlo hacer".

Ahora, la comunidad se reunirá este sábado para definir los pasos a seguir con la pieza recuperada. Para la restauración total - que implica la restauración del torso y la refundición en bronce de la cabeza, los brazos y la corona, además de la reposición de la reja perimetral y la restauración del Vía Crucis vandalizado - se solicitará ayuda de los organismos gubernamentales