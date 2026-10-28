Otro caso de inseguridad: robaron una moto y una mujer pide datos para recuperarla

Un nuevo caso de inseguridad se registró este miércoles en Villa Mercedes. Una mujer reportó el robo de una motocicleta en el barrio Villa Rafaela y recurrió a las redes sociales para pedir datos sobre lo ocurrido y ayuda para recuperar el vehículo.

Según la publicación que Brisa Campillay compartió en el grupo de Facebook “Alquileres villa mercedes”, la sustracción ocurrió entre las 3 y las 7 de la mañana, aproximadamente, en la zona de Paunero y Comandante Videla.

La moto es una Motomel Blitz de 110 centímetros cúbicos, de color negro. La mujer acompañó el pedido con una fotografía para facilitar su identificación y solicitó que quienes tengan información sobre el robo o su paradero se comuniquen con ella.

“Si alguno sabe de algo me avisa”, escribió en el mensaje difundido tras el hecho.