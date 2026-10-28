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Otro caso de inseguridad: robaron una moto y una mujer pide datos para recuperarla

Ocurrió esta madrugada en el barrio Villa Rafaela. La vecina difundió una foto y pidió información sobre el robo.

Por redacción
| Hace 4 horas

Un nuevo caso de inseguridad se registró este miércoles en Villa Mercedes. Una mujer reportó el robo de una motocicleta en el barrio Villa Rafaela y recurrió a las redes sociales para pedir datos sobre lo ocurrido y ayuda para recuperar el vehículo.

 

 

Según la publicación que Brisa Campillay compartió en el grupo de Facebook “Alquileres villa mercedes”, la sustracción ocurrió entre las 3 y las 7 de la mañana, aproximadamente, en la zona de Paunero y Comandante Videla.

 

 

La moto es una Motomel Blitz de 110 centímetros cúbicos, de color negro. La mujer acompañó el pedido con una fotografía para facilitar su identificación y solicitó que quienes tengan información sobre el robo o su paradero se comuniquen con ella.

 

 

“Si alguno sabe de algo me avisa”, escribió en el mensaje difundido tras el hecho.

 

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