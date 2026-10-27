Confirmaron la prisión preventiva para el abuelo de Guadalupe Lucero

El abuelo paterno de Guadalupe Lucero que enfrenta acusaciones por delitos contra la integridad sexual a menores, continuará alojado en la Penitenciaria Provincial, al confirmar el Tribunal del Colegio de Jueces la prisión preventiva por 45 días que se le impuso.

La medida fue dispuesta este martes en el transcurso de una audiencia en la que revisó su detención.

La abogada Soledad Poma de Otaegui informó la decisión del tribunal de revisión que confirmó la preventiva por entender que hay riesgos procesales.

Roque Lucero está detenido desde el domingo 7 de septiembre de 2026 por dos denuncias contra la integridad sexual que se tramitan en la Fiscalía de Género Nº2 a cargo de Antonella Córdoba y Mercedes García, en la Primera Circunscripción Judicial.

La primera denuncia data de noviembre del 2024 y es por abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante. La víctima es una niña con discapacidad intelectual, vecina de Roque Lucero, por la que le formularon cargos el 20 de abril de 2026 y quedó con restricciones. Y, otra causa es por exhibiciones obscenas agravadas por la edad de la víctima por una denuncia de 2025 donde habría exhibido sus genitales a una niña que jugaba en la vereda.

El juez de Garantía Juan Manuel Montiveros Chada dispuso inicialmente 45 días de preventiva y el pasado 22 de octubre el encierro fue extendido por otros 45 días.

Héctor Zavala Agüero, que es el defensor de Roque Lucero, apeló esa prórroga y su recurso tuvo un fuerte revés este martes.

Con respecto a la aparición de una nueva presunta víctima que habría convivido un tiempo con Roque Lucero y su entorno familiar, se conoció que la Cámara Gesell que estaba prevista para este martes no se realizó. No se conocen los motivos de la postergación.