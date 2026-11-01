Violenta agresión a tres hermanos; a uno lo apuñalaron

El ataque contra los tres hermanos fue este domingo a la madrugada, en las puertas de un local bailable situado cerca de la esquina de República del Líbano y Presidente Perón, en la ciudad de San Luis.

El padre de los chicos de apellido Romero hizo conocer a través de los medios que en el transcurso de un disturbio les dieron una paliza y que a uno de sus hijos le hicieron un profundo corte (con un puñal o una botella) que “le cortó una arteria”.

Dijo que el incidente fue en las puertas del boliche. “Les han pateado y roto la cabeza, además de la seguidilla de golpes que le dieron en todo el cuerpo. A uno lo llevaron al Hospital Ramón Carrillo por el corte que le hicieron en un brazo”, precisó en un mensaje que viralizó.

“Mis hijos salieron a bailar y terminaron recibiendo una paliza”, insistió y cuestionó el accionar de la Policía “porque dejaron ir a los agresores, se lavaron las manos y encima les pegaron a mis chicos”.

Hasta la media mañana del domingo, no había información oficial del grave incidente.