  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

20°SAN LUIS - Domingo 01 de Noviembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

20°SAN LUIS - Domingo 01 de Noviembre de 2026

EN VIVO

A la salida de un boliche

Violenta agresión a tres hermanos; a uno lo apuñalaron

Con un puñal o una botella le causaron un profundo corte y perdió mucha sangre. Lo llevaron de urgencia al Hospital “Ramón Carrillo” de San Luis. El padre de los chicos se quejó del accionar de la Policía “porque dejaron escapar a los agresores”.

Por redacción
| Hace 2 horas

El ataque contra los tres hermanos fue este domingo a la madrugada, en las puertas de un local bailable situado cerca de la esquina de República del Líbano y Presidente Perón, en la ciudad de San Luis.

 

 

El padre de los chicos de apellido Romero hizo conocer a través de los medios que en el transcurso de un disturbio les dieron una paliza y que a uno de sus hijos le hicieron un profundo corte (con un puñal o una botella) que “le cortó una arteria”.

 

 

Dijo que el incidente fue en las puertas del boliche. “Les han pateado y roto la cabeza, además de la seguidilla de golpes que le dieron en todo el cuerpo. A uno lo llevaron al Hospital Ramón Carrillo por el corte que le hicieron en un brazo”, precisó en un mensaje que viralizó.

 

 

“Mis hijos salieron a bailar y terminaron recibiendo una paliza”, insistió y cuestionó el accionar de la Policía “porque dejaron ir a los agresores, se lavaron las manos y encima les pegaron a mis chicos”.

 

Hasta la media mañana del domingo, no había información oficial del grave incidente. 

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo