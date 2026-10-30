Denunció que le robaron la bicicleta y pide ayuda para recuperar su herramienta de trabajo

Valentina Díaz recurrió a las redes sociales para pedir ayuda después de que, según relató, le robaran su bicicleta en Olloqui y Pellegrini. En su publicación remarcó que la utiliza como medio de trabajo y solicitó información que permita recuperarla.

El pedido fue difundido en el grupo de Facebook “Gitaneando 140.000 miembros”, donde compartió una fotografía para facilitar su identificación. Se trata de una bicicleta marca Fire Bird, de cuadro claro con detalles verdes, horquilla negra y ruedas negras.

“Me acaban de robar esta bicicleta”, escribió Díaz al dar a conocer lo ocurrido. Además de señalar el lugar, explicó la importancia que tiene para sus actividades cotidianas: “Es mi medio de trabajo”.

La publicación también incluyó un pedido para que otras personas compartan la imagen y amplíen la búsqueda. “Agradecería cualquier información”, expresó.

Quienes tengan algún dato pueden acercárselo a través de la publicación original.