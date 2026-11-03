Entre fantasmas y reculadas, Turismo y Cultura sigue sin ministro

Aún afuera del gabinete provincial, Juan José Alvarez Pinto se las arregla para armar, al mismo tiempo, escándalos en el interior del radicalismo, y en la estructura del ministerio de Turismo y Cultura que abandonó la semana pasada para ocupar su puesto como intendente de Merlo.

Una reunión que el lunes a la noche se realizó entre los espacios del radicalismo para concensuar que José Picco sea el próximo ministro terminó en otra feroz discusión cuando Alvarez cambió el juego sobre la marcha y pretendió que un concejal merlino, Lucas Di Diego, suerte de mimado, sea quien ocupe el cargo.

La reacción de los correligionarios fue inmediata: se levantaron de la mesa y dejaron al ex ministro y ex presidente de la UCR solo con su séquito, lo que no impidió que hiciera un acta para la que reculó en sus intenciones y propuso a Picco como su reemplazante.

Presuntamente victorioso, Pinto dejó la reunión con el papel que le va a llevar al gobernador Claudio Poggi y que tiene solo cinco firmas, de las cuales una no presta consentimiento.

Pero como la reunión no había terminado, los dirigentes que se habían levantado ofuscados por el cambio de dirección del ahora intendente merlino hicieron otra votación en la que propusieron, también, a Picco como ministro. Conclusión: conformaron otro acta, esta con quorom, que también piensan llevarle a Poggi, quien por fin se enterará de la ruptura en el radicalismo.

Mientras se dirimen la interna radical, el Gobierno anunció que Natalia Carranza, la secretaria Legal y técnica, “se hará cargo” del ministerio hasta que se designe al titular.

La fórmula ya es conocida: una funcionaria de absoluta confianza jurídica del gobernador, pero sin un solo antecedente en gestión turística o cultural. Es una abogada cuidando la firma, no una ministra armando la temporada. El problema no es solo el nombre. Es el momento y el modo.

La alianza que llevó al gobierno a Poggi estuvo conformada por el radicalismo puntano, que ahora cubre cargos de relativa importancia en el gabinete. En total, la UCR provincial contabiliza 51 puestos en distintos organismos del estado, de los que 20 no son necesariamente presenciales.

Entre esas dádivas está el ministerio de Turismo y Cultura, que podría tener al radical José Picco como titular en los próximos días, si es que se formaliza su designación, y se convierta en doble sucesor de Pinto: en el organismo y al frente de la UCR, tras la elección de hace dos semanas en la que participó el 14 por ciento de los afiliados.

El lunes 26 de octubre hubo foto y hubo mensaje. El gobernador Poggi recibió en Casa de Gobierno a Picco como flamante presidente de la UCR puntana. El gesto, en año preelectoral, fue leído como algo más que un saludo protocolar: el virtual anuncio de quién será el próximo ministro.

Picco llegó a la presidencia del Comité con una legitimidad acotada. Su lista, la 133 Radicales Unidos, fue la única que la Junta Electoral habilitó para esa categoría, por lo que fue proclamado sin competir. Según su propio sector, votaron algo más de 3.000 afiliados sobre un padrón de más de 20.000 habilitados.

Con ese número, la declaración sonó en grande: “Somos parte de esta coalición de Gobierno y la vamos a seguir fortaleciendo”, es la frase con la que el radicalismo intenta mostrar peso propio dentro de la alianza que sostiene a Poggi, en un momento donde necesita mostrar gestión más que aparato.

Y no es un dato menor el timing. Juan Álvarez Pinto dejó el ministerio el 2 de noviembre para volver a la intendencia de Villa de Merlo tras casi dos años de licencia. Su salida cierra una gestión que los números discuten: según el informe que el propio PJ llevó a la Legislatura, la ocupación de invierno cayó del 74% en 2023 al 40% en 2025, mientras el sector privado habla de cierres cercanos al 40% de complejos que hoy se pasan a alquiler mensual y de una estadía cada vez más corta.

Picco no es ajeno a esos números. Los conoce por dentro. Fue Tesorero de la Municipalidad de San Luis en 2019, preside la Sociedad Española -la institución deportiva más antigua de Cuyo- y desde 2023 es director de Calidad y Desarrollo Turístico del mismo ministerio que ahora heredaría. Conoce el Observatorio Turístico, los cursos de manipulación de alimentos con la UNSL y Salud, la capacitación a baqueanos y el armado de la marca “50 Festivales”, lanzada el 23 de septiembre.

Lo que no se conoce, hasta ahora, es una propuesta distinta para sacar al turismo de la meseta. Porque la temporada 2026-2027 ya está en marcha con dos frentes abiertos: una estructura de costos que asfixia a cabañeros de Potrero de los Funes, Merlo, El Trapiche y Cortaderas, y un Brasil que volvió a abaratarse fuerte tras el balotaje del 25 de octubre lo que disparó las búsquedas de argentinos a Brasil según Despegar.