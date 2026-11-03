Inundación en el barrio Familia Unida por falta de desagües

La noche quedó grabada, minuto a minuto, por las cámaras de los propios vecinos del Barrio Familia Unida, entre La Madrid y Paunero, por Taboada Mora. Son registros de distintas viviendas, pero cuentan la misma historia.

01:20 de la madrugada. En el primer video, la lluvia no para. Cae con fuerza, sin tregua, y en pocos minutos el patio se convierte en un canal de agua marrón, espesa, que corre con espuma, que arrastra todo, que busca entrar a las casas. Se ven las construcciones de bloque y cemento, hechas a pulmón por sus dueños, el cerco precario, el pasto ya tapado por el agua. La calle ya no es calle. Es un río.

Así quedó la zona tras las lluvias. Foto: gentileza.

Veintisiete minutos después, la segunda cámara lo muestra desde arriba, en otra vivienda: el patio ya no corre, se estancó. Es una laguna marrón que tapa todo, que refleja la luz blanca, que llega hasta la puerta de la casa, que cubre el tejido, los palos, el pasto. Al fondo, el tapial, el portón y un tacho azul flotando. El agua ya ganó.

Treinta y seis segundos después, la tercera imagen, desde otro ángulo, en otra casa, confirma que el agua no solo se estancó, también rompió. El tejido del frente está caído, inclinado, vencido por la corriente. Las bolsas blancas de arena, que los vecinos ponen para frenar el agua, ya están tapadas de barro y flotando. El montículo de tierra se desarmó. La calle es un río marrón que corre con espuma por abajo del portón, por el patio, por todos lados.

¿Por qué no bajó? Los vecinos del Familia Unida, entre LaMadrid y Paunero por Taboada Mora, lo dicen sin vueltas: porque no hacen salida de agua del barrio.

Las viviendas, colmadas por el agua. Foto: gentileza.

No hay desagüe, no hay canal, no hay pendiente que la saque. El agua que baja de la calle, de los patios, de los techos, llega a esa cuadra y se queda. Se estanca en el patio, se mete por abajo del portón, rompe el tejido, y termina adentro de la casa. No es una fatalidad de la lluvia. Es falta de obra.

Y hay algo más que los vecinos vienen marcando: atrás están haciendo el nuevo barrio. Cuando se mueve tierra, se levanta el terreno y se tapan las salidas naturales, el agua que antes corría para atrás ahora vuelve para adelante, para las casas del Familia Unida.

A la mañana, adentro. Los últimos registros son adentro de las casas, en distintas viviendas. Un salón de fiestas del barrio, también inundado, con el piso de cerámica tapado de barro y agua estancada, las mesas y sillas de madera con las patas bajo el agua, el metegol, la calesita, la cama elástica, todo mojado, todo embarrado. Y al fondo, todavía cuelgan los globos dorados y negros de una fiesta que se preparaba.

Todo mojado. Las familias sufren las lluvias y la indiferencia. Foto: gentileza.

Y en otra casa, la recorrida que más duele. La vecina camina en ojotas por su casa inundada, con el agua helada hasta los tobillos, y va mostrando lo que perdió:

"Este es mi pieza".

"Ay que está helado".

"Este es el baño y acá se me mojó sillón, freezer, heladera, todo".

Se ve el piso de cerámica tapado de agua marrón, la ropa tirada en el piso mojada, el baño inundado con el agua hasta el inodoro, el sillón gris con las patas bajo el agua, y al final la cocina: el freezer blanco, la heladera, el lavarropas, todo con el agua hasta abajo. Hasta la moto, adentro de la casa, tapada de agua.

No es un barrio social. Son casas hechas a pulmón, ladrillo por ladrillo, por familias que viven y trabajan ahí. Es la pieza donde duermen, el baño donde se bañan, la heladera donde guardan la comida. Y todo se inundó.

Agua por todos lados. Foto: gentileza.

Y es la misma historia de cada tormenta fuerte en el Familia Unida. Cuando llueve así, el agua no tiene por dónde salir porque no le hicieron salida. Los desagües no dan abasto, las calles se tapan, y el agua termina donde viven y donde trabajan las familias.

Esta madrugada volvió a pasar. Los vecinos se despertaron con el ruido del agua, con el patio inundado, con el miedo de que entre a la pieza, a la cocina, a donde duermen los chicos. Y a la mañana, tuvieron que empezar de cero, a balde, a trapo, a sacar barro, a ver qué se salvó y qué se perdió.

Y mientras tanto, la pregunta que se repite en cada tormenta en el Barrio Familia Unida, entre La Madrid y Paunero por Taboada Mora: ¿hasta cuándo van a tener que filmar su propia inundación para que alguien les haga una salida de agua al barrio?