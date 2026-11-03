Walter Agüero, otro puntano en el Gabinete Nacional

Impulsado por un sector del partido libertario de San Luis, el puntano Walter Agüero es el nuevo director ejecutivo del Centro Nacional de Ciberseguridad, el organismo creado para coordinar las políticas de protección del ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información y los activos digitales estratégicos del Estado.

El comerciante puntano reemplaza en el delicado organismo a Ariel Waissbein. El Centro Nacional de Ciberseguridad tiene una conducción integrada por un director ejecutivo con cargo de subscretario de la Nación, y un subdirector. Ambos cargos dependen de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.

Agüero es un muy capacitado licenciado en Informática y cibereguridad que dictó cursos en la provincia y que fue parte del gabinete de Claudio Poggi como subdirector de Tecnología y Seguridad. Habría llegado al puesto nacional tras su vinculación con el sector que dirige Rodolfo Negri en La Libertad Avanza de San Luis.

En su perfil de Instagram –que tiene 1180 seguidores- se presenta como profesor e Investigador de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, de Río Negro, UES21, UBA, perito Informático y conferencista.

Fanático del fútbol, ferviente católico y de muy buena relación con Adriana Baravalle, la experta en IA designada como secretaria de Innovación, Ciencia y Tecnología -su virtual jefa- Agüero será una cara más de la provincia en el gabinete nacional.

La dirección que tendrá a cargo el puntano tiene un amplio de acción que le permite planificar, ejecutar y supervisar los programas y las acciones vinculadas con la ciberseguridad.

El ciberespacio de interés nacional, las infraestructuras críticas de información, los activos digitales estratégicos que pertenecen al Estado nacional y las herramientas tecnológicas que se utilizan para prestar servicios públicos esenciales estarán bajo su órbita.