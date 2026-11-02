Más ilusiones puntanas viajarán al suelo festivalero

Con dos jornadas a puro folclore, la primera de las tres oportunidades que tendrán los artistas puntanos de participar en el PreCosquín pasó este fin de semana en San Francisco del Monte de Oro, donde cantantes, músicos y bailarines jugaron su oportunidad.

Doce nuevas esperanzas se abrieron en la bella localidad del norte con los seleccionados por un jurado integrado por Hugo Scotto y Laureano Busse en las categorías musicales y Litto Lucero y Stella Marys Campo en las referencias de danza.

El encuentro dejó la confirmación de algunos valores reconocidos en el ambiente folclórico de la provincia, como Claudio Aguilar, Candela Medero y la Escuela de Arte de San Luis, más algunos nuevos valores que asoman y que tendrán una gran oportunidad en enero en la previa al festival cordobés.

El 21 de noviembre en La Punta y una semana después en La Toma habrá otras oportunidades para los artistas de toda la provincia que buscan su oportunidad coscoína.

Los ganadores de la sede San Francisco son los siguientes:

Solista vocal

Felipe Barroso

Claudio Aguilar

Dúo vocal

Los Wanca

Solista instrumental

Pedro Ferreyra

Canción inédita

“Lenguaje de zamba”, de Héctor Rosales

Expresión oral folclórica

Ramón Adel Gómez

Solista de malambo masculino

Augusto González Bressano

Solista de malambo femenino

Candela Medero

Conjunto de malambo

Las Pichu

Pareja de baile tradicional

Rodriguez - Pecoro

Pareja de baile estilizada

Águilar - Paez

Conjunto de baile folclórico

Escuela De Arte

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