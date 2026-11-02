Más ilusiones puntanas viajarán al suelo festivalero
En San Francisco del Monte de Oro se realizó el primer selectivo para el certamen de Córdoba que se hará en enero del año que viene. Grupos y solistas de baile y de música ya sacaron su pasaje. Mirá los ganadores.
Con dos jornadas a puro folclore, la primera de las tres oportunidades que tendrán los artistas puntanos de participar en el PreCosquín pasó este fin de semana en San Francisco del Monte de Oro, donde cantantes, músicos y bailarines jugaron su oportunidad.
Doce nuevas esperanzas se abrieron en la bella localidad del norte con los seleccionados por un jurado integrado por Hugo Scotto y Laureano Busse en las categorías musicales y Litto Lucero y Stella Marys Campo en las referencias de danza.
El encuentro dejó la confirmación de algunos valores reconocidos en el ambiente folclórico de la provincia, como Claudio Aguilar, Candela Medero y la Escuela de Arte de San Luis, más algunos nuevos valores que asoman y que tendrán una gran oportunidad en enero en la previa al festival cordobés.
El 21 de noviembre en La Punta y una semana después en La Toma habrá otras oportunidades para los artistas de toda la provincia que buscan su oportunidad coscoína.
Los ganadores de la sede San Francisco son los siguientes:
Solista vocal
Felipe Barroso
Claudio Aguilar
Dúo vocal
Los Wanca
Solista instrumental
Pedro Ferreyra
Canción inédita
“Lenguaje de zamba”, de Héctor Rosales
Expresión oral folclórica
Ramón Adel Gómez
Solista de malambo masculino
Augusto González Bressano
Solista de malambo femenino
Candela Medero
Conjunto de malambo
Las Pichu
Pareja de baile tradicional
Rodriguez - Pecoro
Pareja de baile estilizada
Águilar - Paez
Conjunto de baile folclórico
Escuela De Arte
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