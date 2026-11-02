  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

24°SAN LUIS - Lunes 02 de Noviembre de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

24°SAN LUIS - Lunes 02 de Noviembre de 2026

EN VIVO

PreCosquín

Más ilusiones puntanas viajarán al suelo festivalero

En San Francisco del Monte de Oro se realizó el primer selectivo para el certamen de Córdoba que se hará en enero del año que viene. Grupos y solistas de baile y de música ya sacaron su pasaje. Mirá los ganadores.

Por redacción
| Hace 2 horas

Con dos jornadas a puro folclore, la primera de las tres oportunidades que tendrán los artistas puntanos de participar en el PreCosquín pasó este fin de semana en San Francisco del Monte de Oro, donde cantantes, músicos y bailarines jugaron su oportunidad.

 

 

Doce nuevas esperanzas se abrieron en la bella localidad del norte con los seleccionados por un jurado integrado por Hugo Scotto y Laureano Busse en las categorías musicales y Litto Lucero y Stella Marys Campo en las referencias de danza.

 

 

El encuentro dejó la confirmación de algunos valores reconocidos en el ambiente folclórico de la provincia, como Claudio Aguilar, Candela Medero y la Escuela de Arte de San Luis, más algunos nuevos valores que asoman y que tendrán una gran oportunidad en enero en la previa al festival cordobés.

 

 

El 21 de noviembre en La Punta y una semana después en La Toma habrá otras oportunidades para los artistas de toda la provincia que buscan su oportunidad coscoína.

 

 

Los ganadores de la sede San Francisco son los siguientes:

 

 

 

Solista vocal

 

Felipe Barroso

 

Claudio Aguilar

 

 

Dúo vocal

 

Los Wanca

 

 

Solista instrumental

 

Pedro Ferreyra

 

 

Canción inédita

 

“Lenguaje de zamba”, de Héctor Rosales

 

 

Expresión oral folclórica

 

Ramón Adel Gómez

 

 

Solista de malambo masculino

 

Augusto González Bressano

 

 

Solista de malambo femenino

 

Candela Medero

 

 

Conjunto de malambo

 

 Las Pichu

 

 

Pareja de baile tradicional

 

Rodriguez - Pecoro

 

 

Pareja de baile estilizada

 

Águilar - Paez

 

 

Conjunto de baile folclórico  

 

Escuela De Arte

 

.

 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo