Tomás Mateo Sosa, el talento que conquistó Cosquín y que bailará ante el León XIV

Hay historias que nacen bajito, en una academia de barrio, y que de a poco empiezan a hacer ruido hasta llegar a los escenarios más grandes del país. Esa es la historia de Tomás Mateo Sosa.

Tiene 22 años, es de la ciudad de La Punta, es humilde, sencillo, bueno y muy respetuoso. Así lo describen quienes lo conocen. Y así lo sienten sus papás, Adriana y Marcelo, que lo vieron partir en marzo de este año a Buenos Aires con una mochila llena de sueños, mucha incertidumbre y el corazón lleno de folklore.

Tomás empezó a bailar allá por 2021, en una academia de barrio. Nadie imaginaba entonces que ese chico que daba sus primeros pasos iba a llegar a la Universidad Nacional de las Artes (UNA), donde hoy cursa la Licenciatura en Folklore mención Danzas Folklóricas y Tango.

Su camino fue a puro sacrificio y a puro zapateo. Pasó por la Compañía Puntana de Danza. Se formó en el prestigioso Ballet “La Sajuriana”, de la maestra Marina Adorno, con más de 50 años de trayectoria en San Luis. Con ellos pisó escenarios como “La Huella” en Mendoza, “Despertares” en San Luis y el Pre Cosquín en Córdoba.

Y este año llegó la consagración. Como integrante de "Los Titanes - La Sajuriana Malambo", el conjunto que representa a San Luis - Argentina, se consagró Ganador del Pre Cosquín 2026 - Conjunto de Malambo, sede San Juan, y brilló en la Cuarta Luna del Festival de Cosquín, ante una Plaza Próspero Molina colmada.

Hoy, Tomás sigue creciendo. Tras una difícil audición, integra el Ballet Sumampa, actuales ganadores del Pre Cosquín 2026 como Conjunto Estilizado, con el que bailó la obra "El Desertor" en el Palacio Libertad (ex CCK) en Buenos Aires. También forma parte de la Compañía Ancestral.

Pero lo que viene ahora es distinto. Es único. Es histórico. De Cosquín a Luján, para bailar ante el Papa.

En un acontecimiento histórico

En los próximos días, Tomás bailará en Luján, en la previa que se realizará sobre la Avenida del Papa León XIV, en el marco de un evento religioso multitudinario, ante miles de fieles.

Será un momento irrepetible. Bailar para la Iglesia, bailar para la fe, bailar representando a San Luis. Adriana y Marcelo, sus papás de La Punta, no pudieron ocultar la emoción:

Adriana, su mamá, dice: "Tomy es un niño muy sencillo y humilde. Se fue con una mochila llena de sueños. Como mamá no hay palabras para expresar el orgullo, el agradecimiento y la emoción que siento de saber que mi hijo va a estar bailando ante tan significativo evento, representando a nuestra provincia, a cada uno de los puntanos".

Marcelo, su papá, agrega: "Es una persona muy especial, muy bueno, muy humilde. Para nosotros que somos católicos es un suceso único e histórico que nos llena de orgullo. Es lo más maravilloso que nos pasó. Ojalá Dios siga dándole todas esas bendiciones que él se merece porque es un chico muy dedicado".

De La Punta a Cosquín. De Cosquín a Buenos Aires. De Buenos Aires a Luján, a bailar ante el Papa. La historia de Tomás Mateo Sosa es la historia de muchos jóvenes puntanos que, con humildad, sacrificio y amor por nuestras raíces, llevan bien alto la bandera de San Luis.