Empiezan los clasificatorios para el PreCosquín

Los artistas de San Luis están listos para cumplir sus sueños. El sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre comenzará el primero de tres certámenes clasificatorios que se realizarán en la provincia para que bailarines, músicos y folcloristas lleguen al PreCosquín que se realizará en enero en Córdoba.

Luego de que el año pasado el Gobierno pusiera en duda la realización del certamen y tuviera que organizar uno de apuro en La Punta, este año son tres las sedes que el festival coscoíno autorizó en San Luis. El primero de los encuentros será este fin de semana en el Polideportivo de San Francisco del Monte de Oro.

Hasta allí irán los artistas de San Luis para abrir puertas y oportunidades. Las otras serán el 21 y 22 de noviembre en La Punta y el 28 y 29 del mismo mes en La Toma, con lo que se completan las tres sedes oficiales de este año. todas con clasificación independiente.

Ya hay puntanos que aseguraron su pase al PreCosquín por sedes de otras provincias. Alexis Logiudice y Emanuel Rodríguez Adorno ya están en el certamen por ciudades de Mendoza y de Buenos Aires, en el rubro malambo solista. A ellos se sumaron el fin de semana Rocío Rodríguez Adorno y Santiago Sánchez, dos puntanos que participaron del ballet “La patriada” ganador por la sede Lomas de Zamora en Buenos Aires. Emanuel también fue parte del conjunto.

Emanuel, Rocío y Santiago, parte del ballet La Patriada, de Lomas de Zamora, que pasó de fase el fin de semana.

A ellos se sumarán los puntanos que consigan el pase este fin de semana en San Francisco, que serán evaluados por Hugo Scotto, Laureano Busse, Litto Lucero y Stella Maris Campo.

Además de un certamen, el encuentro será un espectáculo ideal para el público, que podrá acercarse a observar a los folcloristas de la provincia con entrada gratuita.