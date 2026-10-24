Arte, IA, preguntas y un robot son el tono puntano en un encuentro latinoamericano
La obra fue presentada por dos artistas puntanos en el Museo de Arte Moderno de Mendoza como parte del Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología. Tienen planeado mostrarla en San Luis.
Creado con modelos de inteligencia artificial, código generativo y dibujo robótico, una pieza artística en cuya creación tuvieron injerencia dos puntanos estará exhibida hasta el 4 de diciembre en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza. La presentación de “Rosetta digital”, el nombre de la obra, se hizo como parte del Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología .
Hasta allí viajaron Neda Olguín y Federico Abrile, quienes son responsables del funcionamiento de una propuesta de arte contemporáneo y tecnología materializado en un robot pen-plotter desarrollado por diversos trabajadores de la región.
El Festival Latinoamericano fue inaugurado el 14 de octubre en el museo mendocino y uno de los muchos atractivos es “Rosetta Digital”, un proyecto conceptual y de coautoría híbrida que llamó la atención de los concurrentes.
Inspirado en la Piedra Rosetta, una antiguedad que contiene un decreto del emperador Ptolomeo V escrito en tres idiomas, la pieza puntana es mostrada como símbolo de traducción y partió de una pregunta: “¿Cómo le contamos a una inteligencia futura el mundo querible que todavía estamos aprendiendo a imaginar?”.
La propuesta tuvo la colaboración colectiva de diversos artistas de Cuyo que aportaron reflexiones sobre el futuro y activaron un proceso de traducción mediado por algoritmos. Parte del resultado fue una serie de dibujos generativos hechos sobre papel fine art a través de un robot pen-plotter diseñado por Abrile, una pieza de tecnología aplicada que captó la atención de especialistas y público general.
Durante la apertura, los artistas ofrecieron una charla abierta frente a la obra y generaron un enriquecedor espacio de diálogo al que calificaron como “muy emocionante”. “La construcción de pensamiento trasciende lo individual; es parte de una trama colectiva que nos entusiasma seguir expandiendo», señalaron Olguín y Abrile, quienes prometieron en breve exhibir a “Rosetta” en San Luis.
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