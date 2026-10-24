Arte, IA, preguntas y un robot son el tono puntano en un encuentro latinoamericano

Creado con modelos de inteligencia artificial, código generativo y dibujo robótico, una pieza artística en cuya creación tuvieron injerencia dos puntanos estará exhibida hasta el 4 de diciembre en el Museo Municipal de Arte Moderno de Mendoza. La presentación de “Rosetta digital”, el nombre de la obra, se hizo como parte del Festival Latinoamericano de Arte y Tecnología .

Hasta allí viajaron Neda Olguín y Federico Abrile, quienes son responsables del funcionamiento de una propuesta de arte contemporáneo y tecnología materializado en un robot pen-plotter desarrollado por diversos trabajadores de la región.

El Festival Latinoamericano fue inaugurado el 14 de octubre en el museo mendocino y uno de los muchos atractivos es “Rosetta Digital”, un proyecto conceptual y de coautoría híbrida que llamó la atención de los concurrentes.

Inspirado en la Piedra Rosetta, una antiguedad que contiene un decreto del emperador Ptolomeo V escrito en tres idiomas, la pieza puntana es mostrada como símbolo de traducción y partió de una pregunta: “¿Cómo le contamos a una inteligencia futura el mundo querible que todavía estamos aprendiendo a imaginar?”.

La propuesta tuvo la colaboración colectiva de diversos artistas de Cuyo que aportaron reflexiones sobre el futuro y activaron un proceso de traducción mediado por algoritmos. Parte del resultado fue una serie de dibujos generativos hechos sobre papel fine art a través de un robot pen-plotter diseñado por Abrile, una pieza de tecnología aplicada que captó la atención de especialistas y público general.

Durante la apertura, los artistas ofrecieron una charla abierta frente a la obra y generaron un enriquecedor espacio de diálogo al que calificaron como “muy emocionante”. “La construcción de pensamiento trasciende lo individual; es parte de una trama colectiva que nos entusiasma seguir expandiendo», señalaron Olguín y Abrile, quienes prometieron en breve exhibir a “Rosetta” en San Luis.