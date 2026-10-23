Denuncian que el gobierno intenta desacreditar el cuadro de salud de Anabela Lucero

Los defensores de Anabela Lucero cuestionaron la actitud de Fiscalía de Estado de la Provincia, a cargo de Rafael Berruezo, de calificar como falsas algunas mediciones y evaluaciones médicas que han efectuado profesionales de la salud pública provincial confirmando sus problemas de presión arterial y la lesión que tiene por un golpe en la Penitenciaria.

Esteban Bustos y Adriel Cabello hicieron estas declaraciones tras la audiencia que se llevó a cabo este viernes y en la que, pese a los problemas de salud que enfrenta Lucero y los hostigamientos que sufre de parte de la ministra de Seguridad Nancy Sosa y la directora penitenciaria Karina Mantelli, Lucero le prorrogaron la prisión preventiva por 90 días.

“En los últimos 30 días fue atendida por 12 médicos, en su mayoría del sistema público. El pedido de prisión domiciliaria sigue pendiente de resolución por la falta de respuesta del Ministerio de Seguridad”, recalcaron los letrados.

En la audiencia, la defensa de Anabela Lucero cuestionó la postura de Fiscalía de Estado, que sostuvo que existirían registros falsos de mediciones de su presión arterial. Ante ello, Cabello y Bustos consideraron que con “esa afirmación se intenta desacreditar un problema de salud documentado por distintos profesionales, mayoritariamente pertenecientes al propio sistema público provincial”.

“Durante los últimos 30 días –añadieron-, Lucero fue atendida por 12 médicos diferentes, entre ellos profesionales del Hospital Central ‘Ramón Carrillo’ y de la Maternidad ‘Doctora Teresita Baigorria’” y “esas intervenciones documentaron, en distintas consultas, el antecedente del golpe, la hipertensión y la persistencia del dolor, mientras que profesionales especializados constataron el encapsulamiento de la prótesis mamaria. Poner en duda determinados registros de presión no permite desconocer el conjunto de las evaluaciones médicas ni el padecimiento que motivó reiteradas consultas y traslados”.

Durante la audiencia, Anabela relató en primera persona su situación de salud, el dolor que atraviesa y las dificultades para acceder a una respuesta médica integral. Además, pidió que le pongan fin al hostigamiento que está sufriendo y, a la burocracia a la que la someten ante los requerimientos que hace para ser atendida debido a los fuertes dolores que tiene producto del golpe y la lesión que le ocasionaron dentro de la cárcel.

Al respecto, los defensores señalaron que “su testimonio, junto con los informes médicos, contradice la posición sostenida por Fiscalía de Estado y el Ministerio Público Fiscal”.

Llamativa demora

Tras disponer la prórroga de 90 días de la prisión preventiva para Anabela Lucero, su hermano Enzo y Ezequiel Scarell, el juez Santiago Ortiz dejó para una resolución posterior el pedido de prisión domiciliaria formulado por la defensa.

La causa de la demora, es que sigue pendiente la respuesta del Ministerio de Seguridad a un oficio que le enviaron el 16 de octubre sobre la factibilidad de utilizar dispositivos de monitoreo electrónico.

Frente a este sugestivo paréntesis, Bustos y Cabello, fustigaron que una respuesta administrativa de las autoridades de Seguridad que debería ser urgente e inmediata “mantenga pendiente una decisión que involucra la salud de Anabela Lucero”.