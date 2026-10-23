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El tiempo

Se viene un fin de semana frío, lluvioso, y muy inestable

Las temperaturas mínimas volverán a tener un dígito. Se anuncian nubes permanentes y lluvias para el sábado y el domingo. Además, habrá mucho viento. 

Por redacción
| Hace 1 hora

Fresco, nublado, con mucho viento y algunas nubes estará el fin de semana en San Luis según anunció la Red de Estaciones Meteorológicas que volvió a remarcar la inestabilidad como rasgo saliente en el estado del tiempo.

 

 

Para el viernes 23 de octubre el anuncio es de abundante nubosidad y un leve descenso de la temperatura, que llegará a los 11 grados de mínima y a los 20 de máxima. El cielo estará mayormente nublado y se anticiparon “algunas precipitaciones aisladas, aunque las chances son bajas”.

 

 

Respecto a las lluvias del jueves, el sur de la provincia fue donde se presentaron con mayor frecuencia. En Arizona cayeron casi 30 milímetros y en La Esquina, Buena Esperanza, La Angelina y Nueva Galia, las precipitaciones fueron superiores a los 20.

 

 

El sábado 24 habrá un leve descenso en las temperaturas que tendrá las mínimas previstas, nuevamente, en un dígito: 9 grados. La máxima será de 17, aunque el rasgo más saliente serán las lluvias, que se esperan de diversa intensidad en toda la provincia. El viento será del cuadrante sureste con ráfagas fuertes en la región norte.

 

 

Para el domingo, la mínima seguirá bajando hasta llegar a los 7 grados y la máxima irá a los 19. El cielo estará de mayormente nublado y habrá, otra vez, probabilidad de precipitaciones aisladas.

 

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