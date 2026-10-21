Villa Mercedes: en menos de 3 minutos afectaron fondos municipales para un plan provincial

En un tratamiento súper rápido -2 minutos y 36 segundos-, este martes el Concejo Deliberante de Villa Mercedes aprobó por mayoría (12 a 1) un convenio con el gobierno de San Luis que significará que, de la coparticipación que recibe el Municipio, más de mil trescientos millones de pesos quedarán comprometidos para la ejecución de obras, que hasta ahora nadie conoce.

Directamente sobre tablas, es decir que no fue analizado previamente en comisión, los ediles que responden al intendente Maximiliano Frontera y sus socios del poggismo y liberales, avalaron el acuerdo que compromete $1.377.601.020 de las finanzas comunales para la ejecución del Plan “Construyendo con tu Pueblo 2026”.

La única voz en contra correspondió a la justicialista Andrea Quiroga. Primero se opuso al tratamiento sobre tablas y luego no aprobó el convenio en el debate que salió 12 a 1.

“Fue un despropósito tratarlo de forma exprés; Cuando la temática requiere volver a comisión para un estudio riguroso, técnico y pormenorizado, donde el rol fundamental es garantizar la viabilidad y el consenso de las normas”, remarcó Andrea Quiroga y agregó: “Sin documentación no apruebo nada, digo no por las dudas porque es todo turbio”.

También, mediante la misma vía, el legislativo municipal aprobó sobre tablas y sin tratamiento en comisión, el convenio de adhesión al Programa de “Autoconstrucción Asistida”, que impulsa el gobierno provincial.

Andrea Quiroga fundamentó su decisión de no acompañar la aprobación puntualizando que resulta indispensable el análisis de las especificaciones del convenio para garantizar la transparencia, sostenibilidad y el marco legal adecuado para las familias beneficiarias de Villa Mercedes. Además, solicitó la vuelta a comisión.