Colapso de IOSFA: militares, retirados y veteranos sin obra social y sin farmacias

San Luis es una de las provincias más golpeadas por el colapso nacional de IOSFA, la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que hasta hace un año era la tercera más grande del Estado con 600.000 afiliados.

El Gobierno nacional la disolvió por DNU 88/2026 por una deuda que pasó de $18.000 millones a fines de 2023 a más de $260.000 millones según gremios. Creó dos obras nuevas: OSFA para Fuerzas Armadas y OSFFESEG para Gendarmería y Prefectura. IOSFA deja de existir el 5 de febrero de 2027. Pero el problema es hoy.

Esta semana el liquidador Gonzalo Secchi firmó la orden definitiva: cerrar y dar de baja la habilitación sanitaria de las 31 farmacias propias de IOSFA en todo el país porque la nueva OSFA no pidió el traspaso. Son las farmacias de Mendoza, San Juan, Córdoba, Rosario, Campo de Mayo y Hospital Militar Central, entre otras. La medida no fija fecha de cierre común, pero dispone inventario y baja sanitaria. No hay reemplazo operativo.

El impacto directo en San Luis. En la provincia no hay farmacia propia, pero sí una red de delegaciones y asientos militares que concentra a toda la comunidad que depende de IOSFA:

- Delegación San Luis Capital

- Delegación Villa Mercedes

- Delegación Merlo

- Grupo de Artillería 141 (San Luis capital)

- Ex Regimiento de Infantería 4, hoy asiento del Ejército en San Luis

- V Brigada Aérea - Base Aérea de Villa Reynolds

- Distrito Militar San Luis

- Círculo de Suboficiales y Oficiales Retirados

- Veteranos de Guerra de Malvinas residentes en San Luis

A ese universo se suman los retirados y pensionados del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, el personal civil de las Fuerzas Armadas, y hasta febrero, el personal de Gendarmería y Prefectura que ahora es derivado a OSFFESEG.

No hay padrón oficial por provincia, pero tomando el caso testigo de Río Cuarto -misma región militar- donde se reconocen 3.500 personas con prestaciones cortadas, la estimación conservadora para San Luis es de entre 2.000 y 3.500 titulares, que con su grupo familiar representan entre 5.000 y 8.000 sanluiseños. Todos ellos ya están afectados.

Hoy solo tienen cobertura de urgencias, deben atenderse en el hospital público -Hospital Central “Ramón Carrillo” en capital y Hospital “Juan Domingo Perón” en Villa Mercedes- y pagar de su bolsillo los medicamentos que antes retiraban con descuento del 100% en farmacia. Los prestadores locales -clínicas, odontólogos, oncólogos, laboratorios de imágenes y centros de discapacidad- cortaron el crédito por la deuda con IOSFA.

El testimonio se repite en San Luis, Villa Mercedes y Merlo: "Estamos pagando todos los meses por una prestación que no recibimos". Muchos afiliados deben viajar a Mendoza o Córdoba para conseguir un prestador que aún atienda.

Lo que les va a suceder en los próximos 90 días es lo que ya ordenó el liquidador: el cierre total de la red propia. Según la orden NO-2026-100203659-APN-P#IOSFA, se cerrarán las farmacias por falta de traspaso a OSFA. Para San Luis eso significa que el modelo de farmacia propia que generaba un déficit de $7.000 millones no vuelve.

La nueva OSFA dice que está re-habilitando prestadores en Cuyo, pero reconoce en documentos internos que mientras OSFA cobra los aportes, IOSFA residual es una "cáscara vacía" que debe pagar las deudas viejas. La transición está trabada.

En concreto, para un veterano de Malvinas de Villa Mercedes, para un retirado del Grupo de Artillería 141 de 70 años en San Luis capital, o para un suboficial en actividad en Villa Reynolds, el escenario es: sin farmacia de referencia, con red de farmacias convenidas suspendida por deuda, y con tratamientos oncológicos, de diabetes y discapacidad demorados.

Son hasta 8.000 sanluiseños que aportan y no tienen obra social.