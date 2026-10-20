Industria manufacturera: el indicador de confianza empresarial se ubicó en -18,9%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer los resultados de septiembre del indicador que mide qué tan optimistas o pesimistas son las empresas de la industria manufacturera y reveló que el índice de confianza empresarial se ubicó en -18,9%.

Aunque este número representa un alivio menor si se lo compara con el -20,2% que se había registrado en agosto, el sector fabril no logra salir de una racha negativa que arrastra desde principios del año pasado.

En cuanto a lo que se viene para el último trimestre, entre octubre y diciembre de 2026, los dueños de las fábricas se muestran prudentes.

Un 67,5% cree que sus niveles de producción se van a mantener exactamente igual que ahora. El problema aparece entre los que sí esperan cambios: un 19,3% anticipa que va a producir menos, mientras que solo un 13,2% apuesta a un incremento. Esto deja un saldo negativo de -6,1% para el cierre del año.

La mayor preocupación de los industriales está en la cantidad de pedidos que reciben. Durante septiembre, casi la mitad de las fábricas (48,4%) consideró que la demanda de sus clientes estuvo por debajo de lo normal.

En la otra vereda, apenas un 3,0% sintió que los pedidos superaron las expectativas, mientras que el 48,6% restante los vio estables.

El balance de demanda quedó con un rojo de -45,5%. Por el lado de la mercadería acumulada en los depósitos, la situación es distinta. El 62,7% de los empresarios consideró que el nivel de stock que tiene actualmente es el adecuado.

Por su parte, un 21,2% admitió tener más productos guardados de lo aconsejable y un 16,0% dijo estar por debajo de lo necesario. Esto da un balance positivo de 5,2% en lo que respecta exclusivamente a los inventarios de las firmas.

La confianza en supermercados y mayoristas cayó a -4,3% en septiembre

El informe del INDEC reveló además los resultados de la encuesta de tendencia de negocios para supermercados y autoservicios mayoristas correspondientes a septiembre.

El indicador de confianza empresarial (ICE) del sector se ubicó en -4,3%, y marcó un quiebre respecto a los meses previos del año donde se había arrimado a una posición neutral.

La cifra refleja un escenario de mayor cautela y un freno en las expectativas altas. La evaluación que hacen los empresarios sobre la situación comercial actual de sus firmas arrojó un balance neto marcadamente adverso de -31,4%. Mientras que el 57,0% de los encuestados consideró que el estado de su negocio es "normal", un 37,2% lo calificó como "malo".

En contraposición, apenas un 5,8% de los directivos consultados relevó la situación del mes de septiembre como buena, lo que evidenció las dificultades que atraviesa el sector en el mostrador.

Por el contrario, las proyecciones de cara al próximo trimestre (octubre-diciembre de 2026) muestran un sesgo optimista que amortiguó la caída general del índice.

El 22,1% de los comercios mayoristas y minoristas espera que la situación comercial mejorará en el cierre del año, frente a un escaso 5,8% que anticipa que empeorará.

La gran mayoría, representada por el 72,1%, estima que el panorama permanecerá igual respecto a la actualidad, dejando un balance positivo de 16,3%.

Por último, en lo que respecta al nivel de stocks en términos de volumen, la medición de septiembre mostró un comportamiento mayormente equilibrado, ya que el 60,5% de las empresas afirmó que sus inventarios se encuentran en niveles "normales".

Agencia Noticias Argentinas.