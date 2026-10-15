La senadora Arrascaeta se refirió a los cambios a la Ley de Salud Mental

La senadora nacional Ivanna Arrascaeta (LLA) se explayó las modificaciones al proyecto de Ley de Salud Mental y destacó que uno de los principales cambios es incorporar la prevención como eje central, dejando atrás el criterio exclusivo del peligro inminente.

La propuesta contempla la posibilidad de intervenir cuando una serie de conductas indique que una persona puede hacerse daño o dañar a terceros, incluso cuando no esté en condiciones psíquicas de decidir sobre su propia internación. “Acá hemos incorporado este concepto como central: la actitud preventiva y no el peligro inminente”, explicó en una conferencia de prensa.

Entre las modificaciones, la legisladora destacó la incorporación de equipos interdisciplinarios, con participación de psicólogos, psiquiatras y otros profesionales especializados; el reconocimiento del rol de los psicólogos en las evaluaciones y las altas; la capacitación permanente y la protección de los trabajadores de la salud.

También señaló que se restituye la cooperación técnica, económica y financiera con las provincias, se amplían los plazos para comunicar determinadas internaciones de 24 a 48 horas y se incorpora la posibilidad de realizar teleconsultas en zonas donde no haya especialistas disponibles.

La senadora también puntualizó los cambios en la intervención judicial: en las internaciones involuntarias, el juez será notificado y podrá solicitar informes o peritajes, pero no será quien determine por sí mismo la necesidad médica de internar a una persona. En las internaciones voluntarias, en cambio, se elimina la notificación judicial. Además, se amplía el concepto de adicciones para incluir situaciones como la ludopatía; se delimitan los familiares habilitados para intervenir y se establece la obligación del Estado de brindar apoyo a quienes no cuenten con una red familiar.

El proyecto también incorpora derechos a la información, a ser escuchados y a recibir un abordaje específico para niños y adolescentes, con respeto por su autonomía progresiva y confidencialidad.

Por último, Arrascaeta destacó la prohibición de las prácticas manicomiales, la incorporación de planes de egreso y seguimiento para internaciones prolongadas —definidas como aquellas que superan los 180 días consecutivos— y el reconocimiento de las directivas anticipadas en salud mental, que permiten expresar previamente la voluntad de aceptar o rechazar tratamientos cuando la persona está en condiciones de hacerlo. “Todos estos cambios hacen de esta una de las leyes más discutidas, trabajadas y modificadas”, sostuvo, y afirmó que las reformas fueron bien recibidas por miles de familias argentinas que atravesaron situaciones complejas vinculadas a la salud mental.