Este viernes 27 de noviembre se pone en marcha una nueva edición del Black Friday 2026, en la que distintos bancos ofrecerán hasta 30 cuotas sin interés, además de una batería de reintegros y descuentos en distintas cadenas de comercio.

La fecha surge en medio de un contexto en el que el consumo se encuentra debilitado, por lo que los beneficios que se ofrezcan tendrán el objetivo de impulsar las ventas y mostrar un mayor dinamismo en la cadena de consumo.

Las ofertas van desde elementos tecnológicos hasta pasajes aéreos, hospedajes e indumentaria.

El Banco Nación ofrecerá hasta 24 cuotas sin interés en artículos seleccionados y hasta 30 en productos de eficiencia energética, abonando con tarjetas de crédito Visa y Mastercard del banco a través de MODO desde la aplicación del Nación (BNA+).

También contempla envíos gratuitos, rebajas de hasta el 40% y un cupón adicional del 25% de descuento en productos seleccionados.

En el ámbito turístico, ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas Mastercard y 9 con Visa; un 15% de ahorro en paquetes turísticos nacionales a través de Aerolíneas Argentinas, con un tope de reintegro de $200.000; y hasta un 50% de descuento en hoteles del país.

Desde el 27 hasta el 29 de noviembre, Banco Macro desplegará una batería de descuentos en distintos rubros con tarjetas de crédito Visa, Mastercard y American Express.

También ofrecerá hasta 18 cuotas sin interés en Tienda Macro en todo el marketplace pagando a través de MODO.

En cuanto al turismo, habrá un 10% de descuento y un tope de reintegro de $200.000 con Aerolíneas Argentinas; hasta 9 cuotas sin interés con Almundo y Despegar; y seis cuotas sin interés con Flecha Bus, Plataforma 10 y Vía Bariloche.

La propuesta de BBVA estará abocada al turismo nacional e internacional, a través de su portal de Millas BBVA.

Respecto a los viajes al exterior, los descuentos llegarán hasta el 30% en vuelos a Miami, Río de Janeiro y Madrid; un 10% de descuento en paquetes con hoteles RIU; hasta un 55% de rebaja en hoteles RIU de México, República Dominicana, Jamaica, Bahamas, Costa Rica y Aruba; y un 65% menos en hoteles seleccionados del Caribe, Brasil, Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos.