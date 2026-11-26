En el marco del primer informe de gestión del jefe de Gabinete, Diego Santilli, ante el Senado de la Nación, el senador por San Luis, Fernando Salino, protagonizó uno de los momentos más tensos de la sesión de este miércoles 25 de noviembre al cuestionar las proyecciones con las que el Gobierno nacional elaboró el Presupuesto 2026.

Santilli presentó el Informe de Gestión N° 146, el primero desde que asumió el cargo, en una sesión informativa especial presidida por Victoria Villarruel. Durante 53 minutos expuso bajo una sola idea, el “orden”: sostuvo que el Presidente recibió un país “en coma farmacológico”, “un caos, un país en ruinas”.

Frente a ese balance, Salino tomó la palabra para cuestionar al ministro de Economía, Luis Caputo. Señaló que el Presupuesto 2026 previó una inflación del 10,1% para este año, frente a una estimación actual cercana al 30%, y que el crecimiento estimado también fue recortado, con proyecciones optimistas que hoy se ubican por debajo del 0,5%.

En ese planteo observó además el funcionamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, RIGI, y dejó la frase que recorrió las redes: “Llevan 1080 días de gobierno y le quedan 380 días”.

El cruce se dio mientras en el recinto también se debatía la pérdida de empleo y el cierre de empresas en el país. Según datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo y el SIPA, procesados por CEPA, entre noviembre de 2023 y agosto de 2026 cerraron 32.429 empresas en la Argentina y se perdieron 386.232 puestos de trabajo asalariados formales.

La industria y la construcción figuran entre los sectores más afectados. Santilli buscó relativizar esos cuestionamientos al defender el rumbo económico del Gobierno nacional y atribuir la situación heredada al déficit, la inflación y la falta de reservas.

La sesión dejó en evidencia la distancia entre los números oficiales y la realidad que se vive en las provincias, donde San Luis reclama ser escuchada más allá de los debates centrados en Buenos Aires, con los puntanos y las puntanas sintiendo en el bolsillo el impacto de las tarifas, los subsidios y una economía que no termina de despegar.

Lo que viene: la discusión continuará este jueves en el Congreso. Mientras el Senado trata la reforma electoral y la ley de ludopatía, la Cámara de Diputados sesionará para debatir el Presupuesto 2027 y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, en una semana de alta intensidad legislativa donde Salino ya anticipó que mantendrá su postura crítica sobre las proyecciones oficiales.