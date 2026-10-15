Salino alertó por la falta de psiquiatras y la crisis de salud mental en San Luis

Durante la discusión por la reforma de la Ley Nacional de Salud Mental en el Senado, el legislador nacional por San Luis, Fernando Salino, expuso la delicada situación que atraviesa el sistema sanitario puntano para atender la creciente demanda de asistencia en salud mental.

En su intervención, el senador apuntó contra la gestión provincial de Claudio Poggi al visibilizar la falta de personal y recursos en el centro de salud de referencia local.

Salino detalló que el Hospital de Salud Mental de San Luis funciona con tan solo cuatro médicos psiquiatras, una dotación insuficiente que impide cubrir la atención ambulatoria y mantener una guardia activa durante las 24 horas.

El legislador remarcó que las falencias también alcanzan a las redes de contención periféricas, fundamentales para dar seguimiento y acompañamiento a los pacientes fuera del ámbito hospitalario.

La advertencia cobra mayor gravedad al considerar los alarmantes indicadores de la provincia. San Luis registró 96 muertes por suicidio en 2025, alcanzando una tasa de 18,9 casos cada 100.000 habitantes —la segunda más alta del país, detrás de Entre Ríos y muy por encima de la media nacional de 11,8—.

Asimismo, en el primer semestre de ese mismo año se contabilizaron 292 intentos y, a lo largo de 2025, más de 900 llamadas de emergencia al 911 vinculadas a crisis emocionales y de salud mental.

Frente a este escenario, Salino subrayó que la raíz de la problemática es presupuestaria y exigió financiamiento a la Nación para evitar que las provincias queden imposibilitadas de cumplir con las exigencias legales de atención inmediata.