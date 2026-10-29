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"Descuido injustificable": Salino firmó un pedido de informes por fallas en el aeropuerto

El senador nacional alertó sobre la paralización del servicio y la cancelación de vuelos por problemas en las autobombas. Exigió respuestas ante la inacción oficial.

Por redacción
| Hace 3 horas
Salino, concreto y contundente ante un tema fundamental para la provincia. Foto: redes sociales Fernando Salino.

El senador nacional Fernando Salino firmó este jueves un pedido de informes dirigido al Poder Ejecutivo para exigir explicaciones urgentes sobre la crítica situación operacional del Aeropuerto de San Luis Brigadier Mayor César Raúl Ojeda.

 

 

La medida surge tras la parálisis que afecta a la terminal aérea debido al mal estado de sus dos autobombas, un fallo de infraestructura clave que compromete la seguridad de pasajeros y trabajadores y que ya provocó consecuencias directas.

 

 

En su reclamo, el legislador calificó la inactividad como un "descuido injustificable" y advirtió que la presencia de dos unidades de emergencia responde justamente a la necesidad de contar con un respaldo operativo.

 

 

Salino remarcó que la paralización total golpea de lleno el potencial comercial, cultural, deportivo y sanitario de la provincia, e instó a restablecer de inmediato los estándares de calidad y seguridad para que San Luis recupere el servicio aeroportuario que merece.

 

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