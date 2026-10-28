Bagheera, la perrita de 20 centímetros que es una atracción en las redes por sus piruetas

Cuando Matías Montivero le propone a la pequeña y simpática Bagheera hacer un ejercicio o una pirueta sabe que la tarea le llevará, a lo sumo, diez minutos de su tiempo. Aprende tan rápido la perrita a esquivar botellas, sortear ladrillos, saltar aros y pasar por debajo de túneles que en un ratito dueño y mascota están descansando nuevamente.

Con esa rapidez también el perfil del Instagram del animalito se llenó de seguidores que siguen la vida y los videos de la pequeña cruza de Border Collie que tiene apenas tres meses y medio de vida y que llegó a Matías, regalo de sus sobrinos, con solo 45 días, justo para empezar el plan de vacunación y desparasitación.

Al día siguiente de encontrarse, Montiveros, de 33 años y empleado de un corralón, probó si podía hacerla sentar y “en menos de 5 minutos aprendió”, recuerda el dueño, que quedó asombrado con la velocidad de aprendizaje. “Entendí que era especial”.

Desde ese momento, Matías y Bagheera empezaron a crear un vínculo y a tener una rutina nueva, que ahora el dueño está intentando cambiar, al menos al momento de dormir en camas separadas.

En la casa del joven, en el barrio Los Olivares, hay otras mascotas y está además “Cholita”, la hermana de la estrella de internet, que también hace sus piruetas, pero prefiere el bajo perfil por ahora. “Un día –recordó- estaba con Bagheera, agarré la cámara, la filmé y me pareció interesante compartir sus destrezas porque la veía muy capaz, hacía todo lo que le pedía. Pero jamás imaginé la repercusión que íbamos a tener, tanto en Argentina como en otros países”.

Dice Matías que Bagheera aprende todo en menos de 10 minutos, ya sea en el sube y baja, en la plaza con juegos que hay cerca de su casa o en el patio de la vivienda. “Hice una pista de obstáculos con lo que tenía en casa: botellas, cajas, un aro de bici, caño corrugado y ladrillos”, recuerda el dueño que dice que todavía hay algo que no consigue enseñarle a la perrita: hacer sus necesidades en el patio.

Muy simpática con la gente, la mascota mide 20 centímetros de alto y unos 40 de largo. En el último control pesó un kilo setecientos y come todos los días su alimento balanceado, con pollo y zanahoria. Debe su nombre a la pantera negra de “El Libro de la selva”, una historia que a Matías le gusta desde que era chico por la serie animada y las películas, aunque aún no leyó el libro. “Yo vengo a ser Mowgli, porque ella vino a salvarme”, concluyó.



