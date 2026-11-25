La Justicia y la Policía trabajan para esclarecer las circunstancias que rodean la muerte de Rodrigo Zabala, de 29 años, que fue baleado en el barrio República, en la zona oeste de la ciudad capital.

De acuerdo con el parte oficial difundido por la fuerza de seguridad, el hecho ocurrió cuando la víctima sufrió heridas de arma de fuego cuya gravedad motivó la rápida intervención de los servicios de emergencia.

Personal de salud asistió al joven y lo trasladó de urgencia hacia el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, aunque falleció a los pocos minutos de haber ingresado al centro médico.

Con el deceso confirmado, tomó intervención la Fiscalía de turno y se desplegó en la escena un operativo encabezado por efectivos de la División Homicidios.

Los investigadores llevan adelante el levantamiento de rastros, el relevamiento de posibles testigos y las primeras diligencias periciales en el sector con el objetivo de reconstruir la secuencia del ataque y dar con los responsables.

Hasta el momento, las autoridades mantienen reserva sobre los avances de la pesquisa que está a cargo del Fiscal de Instrucción N° 2, Ricardo Barbeito.

Hasta las primeras horas del jueves no habia detenidos por el crimen.