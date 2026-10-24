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Hallan posibles restos humanos en San Luis y la Justicia investiga el caso

La Fiscalía de Instrucción especializada en género asumió la causa y ordenó las primeras pericias para determinar las circunstancias del hallazgo.

Por redacción
| Hace 2 horas
El barrio República, otra vez golpeado con una noticia impactante. Imagen ilustrativa. Foto: Archivo.

Efectivos de la Policía de la Provincia trabajan intensamente en un sector del barrio República, ubicado en la zona oeste de la capital puntana, tras el hallazgo de restos que podrían corresponder a un cuerpo humano. El procedimiento se desplegó luego de recibir el alerta correspondiente, lo que movilizó a distintas dependencias policiales hacia el lugar para resguardar la zona.

 

 

Ante la gravedad del hecho, se dio inmediata intervención a la Fiscalía de Instrucción Penal con Intervención en Contexto de Género, Diversidad Sexual, Infancias y Adultos Mayores N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial, a cargo de la Dra. Mercedes del Valle García. La representante del Ministerio Público Fiscal se puso al frente de la investigación y dispuso las primeras medidas de rigor.

 

 

En el sitio del hallazgo, el personal policial y los peritos de la policía científica realizan los relevamientos de campo correspondientes con el fin de levantar evidencias, determinar con precisión la naturaleza de los restos encontrados y establecer las circunstancias de tiempo y lugar en las que se produjo el hecho. Las autoridades indicaron que las actuaciones se mantendrán bajo un exhaustivo análisis técnico a la espera de los informes periciales oficiales.

 

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