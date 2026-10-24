Convivió con el cadáver de su ex y llevó a otra novia a la casilla donde estaba enterrado

Durante casi un mes, según la reconstrucción que expuso la Fiscalía, Raúl Agustín Bullones vivió en la casilla donde había enterrado el cuerpo de Gabriela Centeno. En ese mismo lugar comenzó una nueva relación con una mujer que también relató haber sufrido violencia y cuyo testimonio aportó detalles sobre lo que ocurría dentro de la vivienda.

Mientras les decía a los vecinos que Gabriela lo había abandonado para regresar a Mendoza, Bullones recibía a Claudia Herrera en la precaria construcción del asentamiento La Patrona, junto al barrio República de San Luis. Debajo del piso de tierra, de acuerdo con la acusación, estaban ocultos los restos de su anterior pareja.

Herrera contó que el imputado limpiaba ese piso con cloro y lavandina. También recordó que debajo de la mesa del comedor había un sector con tierra suelta y removida: al pisarlo, escuchó un ruido similar al de un cartón. En la vivienda todavía había prendas femeninas que Bullones reconoció como pertenecientes a Gabriela.

Su declaración se sumó a las de más de diez vecinos que describieron las agresiones y amenazas que sufría Centeno. Según esos testimonios, la mujer, de 42 años, quería vender un anillo —su único objeto de valor— para reunir dinero y volver a Mendoza. Bullones, de 29, les había dicho que estaba harto de ella y que “la cagaría matando”.

La última vez que los vecinos vieron con vida a Gabriela fue el 10 de agosto. Ese día escucharon una discusión y uno de ellos llamó al 911. También entonces el acusado comenzó a difundir que ella se había marchado en un Uber blanco. Al día siguiente pidió una pala prestada y la devolvió 24 horas después. Además, buscó materiales para hacer un contrapiso y solicitó productos de limpieza.

Desde la desaparición de Centeno, los vecinos dejaron de entrar a la casilla. Herrera era la única persona que tenía acceso. Mientras ella observaba la tierra removida y las tareas de limpieza, en los alrededores comenzaba a percibirse un olor nauseabundo que los habitantes del lugar atribuyeron inicialmente a la basura acumulada.

El 28 de septiembre, después de una pelea con Bullones, vecinos que lo acusaban de haberles robado incendiaron la construcción. Los restos fueron encontrados el 13 de octubre, cuando un perro escarbó en el terreno y dejó al descubierto parte de una mano humana.

El cuerpo estaba enterrado a unos 45 centímetros de profundidad, envuelto en una manta que Gabriela utilizaba para abrigarse. Durante la audiencia, la fiscal Delia Bringas sostuvo que la causa de muerte fue el degollamiento y que el cuerpo había sido desmembrado después.

La jueza de Garantía 2, Agustina Dopazo Samper, tuvo por formulados los cargos por femicidio y dispuso 120 días de prisión preventiva. Bullones se abstuvo de declarar. Su defensora oficial, Cecilia Cabello, cuestionó la detención y pidió su libertad, pero la magistrada rechazó el planteo. La investigación continúa.