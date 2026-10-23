Una mudanza permitió acotar las horas en las que habrían asesinado a Gabriela Centeno

Una pareja que llegó desde Mendoza para instalarse en el asentamiento La Patrona, al oeste de la ciudad de San Luis, aportó un testimonio que les permitió a las fiscales Marisol Boschi y Delia Bringas acotar las horas en las que habría sido asesinada Gabriela Centeno. La mujer fue vista con vida el 10 de agosto, cuando recibió a los recién llegados. Al terminar la mudanza, quien los atendió fue Raúl Agustín Bullones: les cobró por el terreno, pero no les permitió ingresar a la vivienda.

A partir de esa secuencia, las investigadoras infieren que el acusado habría matado a su pareja ese mismo día, entre la siesta y la noche. La fecha surge de la reconstrucción testimonial y constituye una hipótesis de la Fiscalía.

Bullones vendía pequeños terrenos en el asentamiento. La pareja había llegado para ocupar uno de esos lotes y, en un primer momento, se encontró únicamente con Centeno. Ella les indicó que podían instalarse y que Bullones llegaría después.

Cuando finalizaron con la mudanza, el hombre los recibió para cobrarles. Sin embargo, les impidió entrar a la casa. Ese cambio entre los dos momentos de la jornada adquirió relevancia para reconstruir qué pudo haber ocurrido con Gabriela durante esas horas.

La hipótesis se vincula con otros testimonios expuestos por la Fiscalía en la audiencia de formulación de cargos. Al día siguiente de la última vez que vieron a Centeno, Bullones habría pedido una pala prestada y la habría devuelto unas 24 horas después. Los vecinos también describieron restricciones para ingresar a la vivienda y pedidos de lavandina y cloro que, según sus declaraciones, el acusado arrojaba sobre el suelo de tierra.

La reconstrucción del caso sitúa a Bullones durmiendo durante al menos un mes en la misma vivienda donde permanecía enterrado el cuerpo de su pareja. Una mujer que estuvo con él después de la desaparición de Gabriela declaró que había visto ropa de la víctima y notado un sector de suelo blando debajo de la mesa del comedor.

La construcción fue incendiada el 28 de septiembre, en medio de un conflicto con vecinos. Los restos de Centeno fueron encontrados el 13 de octubre, después de que un perro desenterrara parte de una mano.

Bullones fue imputado por femicidio y quedó detenido con prisión preventiva por 120 días. Se abstuvo de declarar. La investigación deberá establecer si los indicios y testimonios reunidos permiten confirmar la secuencia que sostiene la Fiscalía.