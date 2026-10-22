San Francisco del Monte de Oro: rechazan centro de acompañamiento integral

El Concejo Deliberante de San Francisco del Monte de Oro rechazó la creación del Centro Municipal de Acompañamiento Integral, una iniciativa que buscaba dar respuesta local a la creciente demanda de salud mental y acompañamiento comunitario en la localidad.

La propuesta fue defendida en el recinto por la concejal Karen Olguín Guiñazú. Tras la votación desfavorable, la edil expresó su descontento y calificó el rechazo como “una oportunidad perdida por la mezquindad política”.

Asimismo, señaló que el debate se centró de forma errónea únicamente en la salud mental, dejando de lado el concepto amplio de integralidad que contemplaba la norma.

“Quienes asumimos la representación ciudadana debemos entender que el municipio es el primer espacio de escucha activa, detección temprana y acompañamiento comunitario. El estado local no puede mirar hacia un costado”, remarcó Guiñazú.

La concejal también cuestionó que la mayoría oficialista tratara el tema con apuro, sin el asesoramiento interdisciplinario adecuado y sin proponer alternativas.

El proyecto rechazado se amparaba en los principios de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 y en la legislación provincial vigente, buscando establecer dispositivos de contención en el ámbito local. Hasta el momento, el bloque oficialista no ha dado a conocer públicamente los fundamentos de su voto negativo.