Desorganización y malestar en el cierre de los Intercolegiales Deportivos 2026

El predio del Ave Fénix en Juana Koslay fue escenario de un nuevo capítulo de improvisación gubernamental durante la jornada de cierre de los Juegos Intercolegiales Deportivos 2026. La convocatoria se presentó como una fiesta del deporte provincial para más de 70.000 alumnos pero la realidad es que se trató de un calvario de cansancio, indignación y bronca contenida por parte de delegaciones.

En el escenario, el gobernador Claudio Poggi encabezó el acto oficial repartiendo felicitaciones a los organizadores y a los municipios colaboradores. Sin embargo, las fotos de rigor y las puestas en escena para redes sociales contrastaron duramente con la realidad del predio: miles de jóvenes permanecieron desde las 9 de la mañana expuestos a los rayos del sol, extenuados tras prolongadas horas de plantón y padeciendo una evidente falta de previsión en los puntos de hidratación.

La tensión acumulada estalló con la llegada del primer mandatario provincial. Su habitual despliegue mediático fue recibido por abucheos y muestras directas de repudio por parte de los alumnos, hartos de esperar el inicio de los discursos formales mientras soportaban las inclemencias del tiempo.

El malestar expuso una vez más la desconexión entre la narrativa que busca difundir el Ejecutivo provincial y el padecimiento concreto de los asistentes a sus convocatorias masivas.

El episodio no constituye un hecho aislado. La desidia en la logística de eventos al aire libre ya registra antecedentes repetidos en predios como el Pedro Presti, donde distintas comunidades educativas han tenido que tolerar situaciones similares bajo intensas jornadas de sol o ráfagas de viento.

La falta de aprendizaje y la insistencia en priorizar el show mediático por encima de los jóvenes vuelven a poner en duda la capacidad organizativa de la gestión provincial.