Un “abultado y millonario” gasto en el Congreso de Educación encendió una fuerte polémica

El 1° Congreso Internacional de Educación “San Luis, cuna de maestros” concluyó este sábado en el Centro de Convenciones de La Punta. A través de los medios oficiales, el Gobierno provincial calificó el encuentro —organizado junto a la Fundación Varkey— como un hito que “puso al docente en el centro de la educación”. Sin embargo, detrás del relato institucional, la cita despertó una profunda indignación en la comunidad educativa puntana, ahogada por salarios que no cubren la canasta básica, sobrecarga laboral y un contexto de hostigamiento ideológico.

La chispa que encendió la polémica la encendió la docente villamercedina Mabel Becerra con una publicación que no tardó en hacerse viral. Con duras críticas al costo del evento y a la falta de valoración del talento provincial, la educadora apuntó contra el uso de los fondos públicos: “$220.000.000 le salió al pueblo puntano el Congreso Internacional de Educación”.

“El eje era la inteligencia artificial. Trajeron 'extranjeros' pagados con la nuestra para decirnos cuán peligroso es su uso”, escribió, exponiendo el marcado contraste entre el desembolso estatal y las carencias del aula.

En su descargo, Becerra remarcó la paradoja de convocar a especialistas extranjeros ignorando a referentes locales de prestigio internacional. Citó el caso de Gabriel Novillo Rangone, docente e investigador de la Universidad Nacional de Villa Mercedes (UNVIME), doctor en Inteligencia Artificial y con premios internacionales en su haber.

“Lo suelen invitar para disertar en el otro continente que se ubica cruzando el océano atlántico. Pues, fíjese, cosa de mandinga. No estuvo”, señaló con ironía, deslizando además que el académico participó recientemente en las marchas en defensa de la educación pública.

La publicación no tardó ininterrumpidamente en sumar el respaldo de vecinos y colegas que expresaron su indignación ante el despliegue del Ejecutivo provincial.

Entre los comentarios, la usuaria Carolina sostuvo que el encuentro fue “una payasada más de este gobierno”, subrayando que en la provincia existen «excelentes profesionales» capacitados para esos debates.

En la misma línea, Liliana lamentó que «siempre pasa lo mismo en todos los gobiernos, “los mejores están afuera”, instando a valorar al cuerpo docente local.

Por su parte, otros usuarios centraron la crítica en el uso de los recursos: Jorge tildó de “barbaridad” el gasto en “cosas innecesarias”, mientras que Reyes resumió la postura oficial al advertir que, “como todo político, primero el marketing o el negocio”.

De este modo, el evento que el Gobierno pretendió mostrar como un éxito de gestión terminó dejando al descubierto la desconexión oficial con la realidad docente: un sector que sobrevive asfixiado por la crisis económica mientras observa cómo se destinan sumas millonarias a conferencias internacionales y campañas de imagen.