“El Gran Granmaestro de San Luis: Alberto Rodríguez Saá y la Estrategia Napoleónica”
Gabriela Benítez, vecina de San Luis, sumó su visión sobre el presente político entre los comentarios de una tendenciosa publicación en uno de los medios que es parte del aparato de prensa del poggismo.
En el portal La Noticia en San Luis (www.lanoticiasl.com) publicaron de manera tendenciosa, como también ocurrió en otros medios poggistas, un artículo tergiversando declaraciones de Alberto Rodríguez Saá afirmando que no iba a ser candidato a gobernador, cuando en los hechos el presidente del PJ puntano y líder de la oposición no ha dicho “ni si, ni no”.
Ante las malintencionadas publicaciones, Gabriela Benítez publicó el siguiente artículo:
“El Gran Granmaestro de San Luis: Alberto Rodríguez Saá y la Estrategia Napoleónica"
En el tablero político de la provincia, hay quienes juegan a mover fichas por intuición y quienes, como Alberto Rodríguez Saá, calculan la partida con la precisión matemática y la visión de un estratega napoleónico.
Así como Napoleón Bonaparte revolucionó el arte de la guerra leyendo el terreno antes que sus rivales y anticipando cada movimiento con visión periférica, Alberto ha demostrado una capacidad única para leer la coyuntura puntana. No juega para el choque inmediato; juega pensando diez jugadas adelante.
En este tablero, Claudio Poggi intenta plantear una contienda de desgaste local, pero olvida un detalle fundamental: no se le gana una partida de ajedrez a quien domina la apertura, el medio juego y el final.
La lectura del terreno: Alberto no solo mueve las piezas; entiende el peso de cada casillero. Sabe cuándo replegarse, cuándo avanzar y cómo transformar cada escenario en una ventaja táctica para la provincia.
El control del tiempo: como los grandes estrategas de la historia, maneja los tiempos políticos con frialdad. Frente a la impaciencia de sus adversarios, contrapone paciencia, temple y maniobra.
La defensa del territorio: cada movimiento en su tablero no responde a un impulso personal, sino a un objetivo central: la autonomía, el progreso y el futuro de San Luis.
Esta partida de ajedrez político no está resuelta por quién ocupe un casillero de paso, sino por quién sepa mover las piezas con verdadera visión de Estado. Y en eso, en el arte de la alta estrategia, Alberto Rodríguez Saá sigue siendo el mariscal indiscutido del tablero puntano”.
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