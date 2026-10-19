En el portal La Noticia en San Luis (www.lanoticiasl.com) publicaron de manera tendenciosa, como también ocurrió en otros medios poggistas, un artículo tergiversando declaraciones de Alberto Rodríguez Saá afirmando que no iba a ser candidato a gobernador, cuando en los hechos el presidente del PJ puntano y líder de la oposición no ha dicho “ni si, ni no”.

Ante las malintencionadas publicaciones, Gabriela Benítez publicó el siguiente artículo:

“El Gran Granmaestro de San Luis: Alberto Rodríguez Saá y la Estrategia Napoleónica"

En el tablero político de la provincia, hay quienes juegan a mover fichas por intuición y quienes, como Alberto Rodríguez Saá, calculan la partida con la precisión matemática y la visión de un estratega napoleónico.

​Así como Napoleón Bonaparte revolucionó el arte de la guerra leyendo el terreno antes que sus rivales y anticipando cada movimiento con visión periférica, Alberto ha demostrado una capacidad única para leer la coyuntura puntana. No juega para el choque inmediato; juega pensando diez jugadas adelante.

​En este tablero, Claudio Poggi intenta plantear una contienda de desgaste local, pero olvida un detalle fundamental: no se le gana una partida de ajedrez a quien domina la apertura, el medio juego y el final.

​La lectura del terreno: Alberto no solo mueve las piezas; entiende el peso de cada casillero. Sabe cuándo replegarse, cuándo avanzar y cómo transformar cada escenario en una ventaja táctica para la provincia.

​El control del tiempo: como los grandes estrategas de la historia, maneja los tiempos políticos con frialdad. Frente a la impaciencia de sus adversarios, contrapone paciencia, temple y maniobra.

​La defensa del territorio: cada movimiento en su tablero no responde a un impulso personal, sino a un objetivo central: la autonomía, el progreso y el futuro de San Luis.

​Esta partida de ajedrez político no está resuelta por quién ocupe un casillero de paso, sino por quién sepa mover las piezas con verdadera visión de Estado. Y en eso, en el arte de la alta estrategia, Alberto Rodríguez Saá sigue siendo el mariscal indiscutido del tablero puntano”.