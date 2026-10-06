“Están trabajando con los intereses, esto se llama usuracracia, el gobierno de la usura”

“Cuando Poggi entregó el Gobierno, lo entregó hecho un desastre y lo reconstruí en 6 meses (…). Para que la gente tuviera la imagen y se recordara, largamos La Pedrera. Pusimos las máquinas, que empezaban a trabajar. Llenamos de imagen que mostraba eso y se empezó a mirar al futuro. Dejamos La Pedrera, el Molino Fénix, etcétera, etcétera”, remarcó el exgobernador y presidente del PJ puntano, Alberto Rodríguez Saá, durante una entrevista que mantuvo con Sergio Bastías en el programa Imperibles, que se emite por Radio Clan 103.1.

El líder de la oposición marcó esta anécdota no solo para dar cuenta de que puede hablar con total altura de la cuestión fundado en hechos concretos, sino que expuso de una manera muy peculiar la absoluta impericia actual, que ha hundido a las familias puntanas en un presente que duele.

“La situación de Nación no tiene nada que ver. La decisión es de San Luis, hay que saber administrar, tener plan, pensar. Ahora, la coparticipación que recibe es la misma que antes. Yo le dejé la provincia sin deudas y sueldos extraordinarios, dinero para pagarlos. Le dejé la provincia en esas condiciones y él empezó a querer endeudar a la provincia, porque endeudar es un negocio, no es un beneficio”, aseveró.

La usuracracia

Rodríguez Saá explicó que si la necesidad de la provincia fuera construir un aeropuerto y no hay dinero para hacerlo, se puede tomar deuda, pero no la deuda en los términos actuales, sino en lo que técnicamente se denomina empréstito. Esto es, planificar todo de manera que cuando la obra está finalizada, se empieza a generar un dinero que devuelve el flujo y en un círculo virtuoso la ecuación funciona para el progreso. Pero endeudarse por endeudarse “es una locura”, aseguró.

“Mientras tanto, la provincia tiene en plazos fijos —en el banco— la misma cantidad de dinero que tiene el empleado público, el policía, los docentes, Inclusión, de deuda en los bancos, tiene la misma cantidad de lo que está endeudado en los bancos, puesto a plazo fijo (…) ¿Y los intereses dónde están? Están trabajando con intereses. Esto se llama usuracracia, gobierno de la usura. Esto está sucediendo”, lamentó.

“La gente tiene que optar si le cree a Poggi, que bajó los sueldos, que hizo todo esto. Nosotros tenemos atrás una serie de realizaciones. Nosotros hicimos La Pedrera, la Autopista, el Wi-Fi gratuito, las escuelas generativas”, agregó.

Esperanza vs. “chantocracia”

Al ser consultado por la cuestión de las viviendas sociales, Rodríguez Saá aseguró que el Gobierno actual es una “chantocracia”, “el gobierno de los chantas”, y remarcó la polémica en torno a la entrega de casas, donde se sabe que hay funcionarios que han recibido el beneficio y que no habitan las unidades habitacionales porque “les da vergüenza”. También remarcó que el gobierno actual no cumplió con las pautas prometidas de cara a la política habitacional.

Frente a esa gestión llena de imprecisiones o picardías, la oposición, que encabeza Rodríguez Saá, genera esperanza.

“Damos confianza porque la gente sabe que lo que decimos, hacemos. Es esa vieja máxima de ‘Mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar’. Este señor (por Poggi) sabe que miente, dijo que iba a hacer un cambio y hubo un retroceso. En vez de hacer un cambio para adelante, puso marcha atrás. Prometió mejorar Inclusión, y persiguió”, cuestionó.