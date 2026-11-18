El testimonio en primera persona de Vanesa Andreotti, una vecina de Villa Mercedes diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), volvió a instalar una discusión profunda y sensible en la sociedad: la necesidad de contar con una ley de eutanasia. Su mensaje, difundido públicamente en sus redes sociales, abrió un contrapunto de reflexión.

Lejos de plantearlo desde el desapego, Andreotti remarcó el profundo vínculo que mantiene con su entorno y aclaró el sentido de su reclamo. “No hablo de querer morirme. Hablo de querer decidir cómo vivir hasta el final. Yo tengo ELA. Sé lo que es sufrir cada día cuando tu cuerpo deja de responderte. Sé lo que es tener que pedir ayuda para todo. Y también sé lo que es amar mi vida, a mi familia, a mis hijos”, manifestó.

La mujer describió el deterioro físico que impone la enfermedad y cuestionó la posibilidad de quedar sujeta a procedimientos invasivos que, según su mirada, no representan una existencia plena.

“No quiero que me obliguen a sufrir hasta el último segundo. No quiero una traqueostomía que me deje sin poder hablar, sin poder moverme, solo respirando por una máquina. Eso no es vivir, eso es prolongar el sufrimiento”, sostuvo con contundencia.

En esa línea, definió la eutanasia como un acto de autonomía y humanidad, pidiendo atravesar el desenlace de su vida acompañada y sin padecimientos innecesarios. “Quiero una muerte digna. En paz. Con conciencia. Con amor. Rodeada de los míos. Y no sola, con miedo y dolor. Eutanasia no es matar. Eutanasia es libertad. Es respeto. Es compasión de verdad”, enfatizó.

Por último, Andreotti subrayó el respeto hacia quienes eligen continuar con todos los tratamientos disponibles, pero exigió el mismo reconocimiento legal para quienes desean otra salida. “No somos casos. Somos personas. Tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo y nuestra vida”, cerró, pidiendo que el reclamo sea escuchado y respaldado por una legislación específica.